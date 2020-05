Power Rangers: Battle for the Grid s'offre une troisième saison de contenu avec de nouveaux combattants jouables

Ce week-end les joueurs de Power Rangers: Battle for the Grid avaient rendez-vous pour visionner la rétrospective de Combo Breaker en lieu et place de l'évènement 2020 annulé en raison du COVID-19. Une révélation de la part de nWay avait été annoncée en amont et n'a effectivement pas déçu ceux qui attendaient de la nouveauté pour le jeu de combat, à savoir la révélation d'une troisième saison.

Pour ne pas changer, ce sont encore trois personnages supplémentaires qui vont intégrer le roster, deux Rangers et un de leur ennemi comme ce fut le cas dans le cadre du Season Two Pass fin 2019. Les heureux élus sont ainsi Robert « RJ » James, le Ranger loup violet de Jungle Fury, Lauren Shiba, la Ranger rouge dans plusieurs épisodes de Super Samurai et un troisième individu mystère. Ou pas en fait, car les fans auront vite reconnu à qui appartient cette ombre, qui a donc toutes les chances d'être celle de Scorpina, l'une des fidèles lieutenants de Rita Repulsa dans la série d'origine Mighty Morphin Power Rangers. Une skin Phantom Beast King pour Dai Shi sera également incluse en exclusivité dans le Season Three Pass vendu 14,99 €. Chaque combattant pourra toutefois être acheté 5,99 € individuellement comme précédemment.

Le premier d'entre eux, RJ, arrivera fin juin, accompagné de l'apparence offerte et d'un nouvel Ultra gratuit pour tous, le Megazord Samurai. À cette occasion, une mise à jour modifiera l'activation de cette technique dévastatrice, qui reposera dès lors sur la consommation de la jauge de Revanche Megazord plutôt que de nécessiter qu'un de nos personnages soit mis KO.

Pour rappel, Power Rangers: Battle for the Grid est disponible sur PS4, Xbox One, Switch et PC avec la possibilité de profiter du cross-play. Quant à la série, si cela vous intéresse, la saison 2 de Beast Morphers laissera sa place à Dino Fury en 2021 aux États-Unis si tout va bien, basée sur Kishiryū Sentai Ryūsōjā.