Grounded : les insectes contre-attaquent dans la dernière mise à jour

Grounded est toujours attendu en version finale cette année, mais les joueurs peuvent déjà découvrir le jeu de survie dans un jardin d'Obsidian Entertainment en Early Access sur PC ou via le programme Xbox Game Preview sur consoles. Et justement, le titre accueille aujourd'hui une nouvelle grosse mise à jour.

Grounded propose pour rappel d'incarner des enfants rapetissés, qui doivent affronter des insectes pour trouver des ressources et survivre. Mais ces bêtes pas si petites en ont visiblement assez avec la mise à jour Les Insectes contre-attaquent, qui vont pouvoir se venger et passer à l'offensive de différentes manières, comme l'explique Microsoft :

Les insectes pourront maintenant se venger de trois manières différentes. Premièrement et selon la tradition d’Obsidian, il y a la Réactivité des Factions. Les insectes viendront attaquer votre base quand vous envahirez trop souvent leur territoire ou que vous tuerez les leurs. Plus vous ennuierez une espèce en particulier, plus celle-ci risque de venir frapper à votre porte.

Deuxièmement, vous pourrez choisir quel type d’insecte vous souhaitez attirer avec le Waft Emitter. Jetez les parties du corps des insectes que vous aurez récoltées dans cette machine et l’odeur se répandra dans le jardin. Les insectes correspondants deviendront enragés et voudront se venger. Bien sûr, plus vous remplirez la machine, plus les insectes seront en colère, gardez donc cela à l’esprit et ne vous contentez pas de jeter tout ce que vous trouverez dans la machine sans réfléchir.

Enfin, vous trouverez les nouveaux MIX.Rs dans le jardin. Ces réservoirs permettent de mélanger de la Science Brute pour les expériences de Wendell. Vous pouvez également récupérer la Science Brute en allumant le MIX.R, mais cela fera surchauffer le système. Les insectes à proximité feront tout ce qui est en leur pouvoir pour détruire la machine, il vous faudra donc la défendre jusqu’à ce que l’opération soit terminée pour récolter le fruit de vos efforts.