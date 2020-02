GTA IV date son retour sur Steam, le multijoueur et les fonctionnalités en ligne supprimés !

Le mois dernier, les utilisateurs de Steam avaient découvert avec stupeur que Grand Theft Auto IV n'était plus disponible à l'achat sur la plateforme, même s'il restait jouable par ceux qui l'ont déjà dans leur ludothèque. Rockstar avait justifié cet acte par la naissance d'une incompatibilité avec Games for Windows Live, le service de jeu en ligne, et promis de rapidement donner des nouvelles sur le retour de GTA IV sur le portail, que voici.



Première nouvelle : GTA IV sera de nouveau disponible sur Steam le 19 mars 2020, mais sous une unique forme, et avec du contenu en moins. Déjà, Grand Theft Auto IV et Grand Theft Auto: Episodes from Liberty City ne pourront plus être achetés séparément, et seul Grand Theft Auto IV: Complete Edition sera accessible : à noter qu'il sera aussi proposé sur le Rockstar Games Launcher de cette manière à partir de cette même date. La bonne nouvelle, c'est que si vous aviez acheté l'une ou l'autre des deux expériences, vous aurez droit à une mise à jour de 22 Go pour Grand Theft Auto: Episodes from Liberty City ou de 6 Go pour GTA IV afin de débloquer gratuitement le reste du contenu !

Côté éléments retirés, dites adieu au Games for Windows Live, au mode multijoueur et aux classements en ligne. Vous pouvez aussi oublier les radios RamJam FM, Self-Actualization FM etVice City FM qui seront « temporairement inaccessibles ». Le public nippon devra lui faire sans le doublage japonais, initialement disponible dans GTA IV, mais pas Episodes from Liberty City, en choisissant une autre langue parlée, les sous-titres japonais restant eux accessibles.

Notez enfin que les acheteurs d'une nouvelle copie physique nécessitant l'activation du jeu via une clé Games for Windows Live pourront bien le faire, et débloqueront directement Grand Theft Auto IV: Complete Edition, qu'ils aient acheté GTA IV ou GTA: Episodes from Liberty City. En revanche, il faudra attendre le 19 mars pour lancer son jeu, les versions en boîte étant caduques jusqu'à cette date... Certains y gagnent donc au change, mais tout le monde perd les fonctionnalités en ligne de Grand Theft Auto IV, qui disparaissent à jamais des PC.