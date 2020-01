GTA IV : Rockstar s'exprime sur le retrait de Steam

Ce week-end, à la surprise générale, Grand Theft Auto IV disparaissait de Steam. Personne n'a alors communiqué sur la raison de ce retrait, même si les joueurs imaginaient un problème de droits avec les musiques utilisées dans le jeu, ce qui arrive souvent avec les titres de Rockstar, tandis que d'autres y voyaient un lien avec la fermeture de Games for Windows Live.

Eh bien, ce sont ces derniers qui avaient raison ! Comme le rapporte The Verge, Rockstar a officiellement communiqué aujourd'hui sur la disparition de GTA IV de Steam, et c'est bien lié à l'ancien service de Microsoft, qui permettait de générer des clés pour activer le jeu.

Grand Theft Auto IV a été créé à l'origine pour la plateforme Games for Windows Live. Comme Microsoft ne prend plus en charge Games for Windows Live, il n'est plus possible de générer les clés supplémentaires nécessaires pour continuer à vendre la version actuelle du jeu. Nous examinons d'autres options pour distribuer GTA IV sur PC et partagerons plus d'informations dès que possible.