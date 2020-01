GTA IV retiré de Steam sans explications

Grand Theft Auto V est encore et toujours sur bien des lèvres grâce à la pérennité de GTA Online, mais ce n'est pas pour autant que les joueurs ont oublié son prédécesseur.

L'aventure de GTA IV intéresse toujours les joueurs grâce à ses nombreuses qualités, et les nouveaux acheteurs pouvaient facilement se tourner vers les plateformes de téléchargement traditionnel pour se le procurer. Cette semaine cependant, surprise, car si la page Steam de Grand Theft Auto IV est toujours en ligne, il est actuellement impossible d'acheter le titre culte pour l'ajouter à son catalogue. Et Rockstar Games n'a pas donné d'explications à ce sujet, laissant les joueurs dans le flou.



Plusieurs hypothèses sont évoquées, d'un éventuel souci avec Games for Windows Live qui nécessiterait de changer le système de génération de clé, à l'envie de rendre GTA IV exclusif au Rockstar Games Launcher, où il n'est d'ailleurs pas encore disponible. L'idée la plus probable reste néanmoins un problème de licence musicale : il n'est pas rare que les jeux de la série soient patchés pour retirer des chansons pour lesquelles Rockstar Games n'a plus les droits et, par souci de temps, le studio n'a peut-être pas réagi à temps pour l'une d'elles, et aurait peut-être enlevé le jeu de la plateforme de Valve pour éviter un conflit judiciaire. Si c'est le cas, il devrait vite faire son retour.

Dans tous les cas, si vous possédez déjà le jeu dans votre bibliothèque Steam, vous pourrez toujours l'installer et le désinstaller à votre guise.

