GTA VI : le retour de CJ ? Son doubleur dans San Andreas répond avec violence

mis a part ca faut pas oublier que Rockstars a plusieurs fois expliqué que GTA IV et GTA V sont en un sens un reboot des univers de la franchise et qu'ils ont séparé leurs séries en 3 univers distinct et San andreas ne fait pas partie de l univers du 5 donc a moins de faire un genre de reboot/remake de san andreas je vois pas comment ils pourraient faire revenir carl ,surtout qu'il veulent continuer a avancer et offrir de nouvelles expériences avec de nouveaux personnages qui seraient possiblement des femmes en tant que protagonistes