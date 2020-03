GTA Online : une moto à la TRON, 1 000 000 GTA$ pour certains et plus avec le patch hebdomadaire

La semaine de GTA Online sera sous le signe de la Nagasaki Shotaro, une nouvelle moto clairement inspirée des Light Cycle de la saga TRON. Elle peut pour le moment uniquement être obtenue et conservée grâce à la Roue de la Fortune du casino, mais est tout de même à l'honneur du mode Retour à la Ligne où les GTA$ et RP sont triplés en ce moment.

Sinon, comme toujours, des réductions et avantages sur différents éléments sont disponibles, notamment pour les lieux de production de motards et leurs améliorations, ainsi que l'atelier de customisation du QG de motards. Les membres Twitch Prime ont eux de beaux cadeaux à récupérer avant la fin du mois, dont 1 000 000 GTA$.

La moto Nagasaki Shotaro ainsi que des GTA$ et RP triplés dans Retour à la ligne du 12 au 18 mars

Illuminez la nuit avec la Nagasaki Shotaro, rapide comme l'éclair. Cette moto, au style qui rappelle celui des concept-cars des salons automobiles, renferme assez d'énergie pour alimenter tout Los Santos en électricité et vous offrira une expérience de conduite hors du commun.

Retour à la ligne

Cette semaine, jouez à Retour à la ligne pour obtenir des GTA$ et RP triplés. Enfourchez une Nagasaki Shotaro et massacrez vos adversaires avec la traînée lumineuse et destructrice que vous laissez derrière vous.

Freinage

Freinez au bon moment et exploitez le ralenti pour échapper à une mort précoce et explosive.

Turbo

Utilisez ce bonus pour accélérer et passer devant vos adversaires. Si vous n'avez pas de turbo, foncez droit sur vos ennemis pour rebondir contre leur moto.

Bunny-hop

Utilisez le bunny-hop pour sauter par-dessus la traînée lumineuse des autres joueurs.

Gérez des lieux de production de motards illégaux

Profitez de 40 % de réduction sur les lieux de production de motards et leurs améliorations, ainsi que de 35 % de réduction sur l'atelier de customisation du QG de motards.

Participez à des guerres commerciales et rapportez des marchandises à votre entrepôt pour repartir les poches pleines : en plus des caisses de contrebande, vous recevrez des GTA$ et RP triplés pour vos efforts.

Promotions et avantages

-30 % sur l'Oppressor Mk II

-40 % sur les lieux de production de motards

-40 % sur les améliorations de tous les lieux de production de motards

-40 % sur l'Ocelot Locust

-35 % sur l'atelier de customisation du QG de motards

-35 % sur la Western Rampant Rocket

-35 % sur la Hakuchou drag

Avantages Twitch Prime (jusqu'au 31 mars)