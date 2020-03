GTA Online : un quad à trois roues, deux tee-shirts gratuits, GTA$ et RP doublés et plus avec le patch hebdomadaire

GTA Online a frappé très fort la semaine dernière avec l'inclusion des Épreuves de Course d'Ultralégères, une relecture des courses de Formule 1 ambitieuse. Forcément, après un tel patch, attendez-vous à des semaines plus calmes dans l'expérience multijoueur.

La mise à jour hebdomadaire ajoute comme toujours un véhicule inédit, et pas n'importe lequel : la Nagasaki Stryder est un quad à trois roues qui risque de faire son petit effet. Sinon, les RP et GTA$ sont doublés en Trafic d'Armes et Épreuves Bunker, deux tee-shirts peuvent être débloqués gratuitement, l'Overflod Imorgon personnalisée est accessible via la roue du casino, et une sélection de promotions est disponible.

La Nagasaki Stryder maintenant disponible dans GTA Online chez Legendary Motorsport Pourquoi se contenter de deux quand on peut en avoir trois. Trois roues. Trois chiffres sur le compteur de vitesse. Trois kilos de sueur et de larmes de joie perdus en dévalant les dunes du Señora vers une seule destination : la liberté et l'extase, tout en remerciant Nagasaki de vous avoir ouvert la voie avec la nouvelle Stryder. Récompenses doublées dans les missions de vente de Trafic d'armes et les Épreuves bunker Si vous êtes un trafiquant d'armes et que vous avez tout un tas de matériel en stock, profitez d'un marché noir en plein essor pour écouler vos marchandises, surtout que les missions de vente de Trafic d'armes rapportent toutes des GTA$ et RP doublés jusqu'au 11 mars. Certes, ça s'agite à la surface, mais c'est aussi le chaos sous terre. Rejoignez la zone d'activation des Épreuves bunker (ou lancez n'importe quel mode rivalité qui se déroule dans un bunker via le menu en jeu) et participez au remue-ménage souterrain pour gagner des récompenses doublées toute la semaine.

Jouez pour recevoir les t-shirts Overflod et Nagasaki blanc Affichez votre goût pour l'efficacité, le luxe et le design exotiques en jouant à GTA Online à tout moment cette semaine : vous recevrez les élégants t-shirts Overflod et Nagasaki blanc gratuitement. Nouveau véhicule sur le podium : l'Overflod Imorgon personnalisée Faites un saut dans le hall du Diamond Casino & Hôtel, avalez un shot tonifiant de whisky Macbeth et faites tourner la roue de la fortune pour tenter de gagner des GTA$, des RP, des vêtements et bien plus. Le grand prix de la semaine est l'Overflod Imorgon personnalisée, le summum du design scandinave, ornée du motif Bandes Overflod juste pour faire joli. Promotions et avantages -35 % s ur les C.O.M., leurs options de personnalisation et modifications.

-35 % s ur l'Imponte Ruiner 2000, la Karin Sultan RS et la Declasse Scramjet.

GRATUIT : l a salle d'arcade Pixel Pete's est offerte si vous vous connectez à Twitch Prime.

Si vous l'avez achetée, vous recevrez un remboursement intégral.

10 % DE RÉDUCTION SUPPLÉMENTAIRE sur les articles en promotion ci-dessus et -35 % sur le Rune Zhaba pour les membres Twitch Prime.