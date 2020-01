Guilty Gear: Strive, Faust évidemment présenté dans la bande-annonce du Frosty Faustings XII 2020

L'an dernier, Arc System Works a annoncé Guilty Gear: Strive, au moins sur PS4, et a pris l'habitude de diffuser les bandes-annonces de présentation des personnages jouables du roster à l'occasion de compétitions d'eSport. C'est donc comme prévu dans le cadre du Frosty Faustings XII 2020 que la vidéo du jour a été partagée.

Pas de surprise, encore moins avec le nom de l'évènement, il s'agit bien sûr de Faust, le médecin déjanté portant toujours un sac en papier sur la tête. Nous le retrouvons avec en fond sonore une nouvelle musique de la bande-son de ce nouvel épisode, venant à bout de ses adversaires à l'aide de son scalpel géant, d'une seringue, en créant des épouvantails ou en avalant carrément sa victime... Vous noterez également la coupe afro de Sol Badguy, le délire est total !

Et cette fois, pas de nouveau personnage teasé à la toute fin, mais plusieurs rendez-vous donnés. Pour commencer, la démo du jeu sera jouable durant l'EVO Japan les 24 et 25 janvier, ainsi qu'à la JAEPO le 8 février, ces deux évènements ayant tous deux lieu au Makuhari Messe de Chiba au Japon. Des bandes-annonces inédites seront elles diffusées entre le 20 et 22 mars à l'occasion de deux évènements : le Brussels Challenge dans la capitale belge et le Final Round à Atlanta aux États-Unis.

Guilty Gear: Strive est attendu cette année sur PS4.