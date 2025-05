Half-Life 3 : un projet HLX ravive les espoirs des fans et serait dévoilé très prochainement

2025 sera-t-elle l'année du retour de Gordon Freeman ? Depuis 18 ans, les fans attendent des nouvelles officielles de Half-Life 3, mais Valve s'est contenté des deux Episodes et de Half-Life: Alyx en VR. Cependant, voilà qu'une nouvelle rumeur relance les espoirs. Alors oui, des rumeurs sur Half-Life 3, il y en a des tonnes, mais c'est fois, elles viennent de Tyler McVicker, un leaker très réputé lorsqu'il s'agit d'informations au sujet des projets de Valve.

Selon Tyler McVicker (via WCCFTech), un projet HLX serait actuellement en playtest et tellement de personnes y auraient accès que certains joueurs n'hésiteraient plus à en parler ouvertement. Le jeu inclurait notamment de la génération procédurale, mais rien à voir avec la création de décors ou des mécaniques de rogue-like, le système serait similaire à celui du Director des Left 4 Dead, à savoir une IA qui influence « les portes, la physique, les accessoires, les types d'ennemis et les PNJ ». Tyler McVicker précise également que HLX n'est pas un jeu VR à la Half-Life: Alyx, mais une production plus classique.

HLX serait déjà jouable entièrement, les développeurs s'occuperaient de l'optimisation et du peaufinage, des étapes finales dans la création d'un jeu vidéo. Le leaker va même jusqu'à affirmer que le projet HLX serait dévoilé cet été, pour une sortie cet hiver. Si tout cela est correct, il reste quand même une grosse question : HLX sera-t-il Half-Life 3, ou un énième spin-off ? Le mystère est total, les joueurs devront patienter en attendant d'en apprendre davantage.

