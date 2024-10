Halo : une révélation qui va décevoir beaucoup de joueurs

La franchise Halo est intrinsèquement liée aux Xbox. Les jeux de tir de Bungie puis 343 Industries ont fait le bonheur des joueurs sur Xbox, Xbox 360, Xbox One et Xbox Series X|S. Les joueurs PC ont eu le plaisir de découvrir la franchise après-coup, avec des portages, puis via Halo: The Master Chief Collection et Halo Infinite.

Il manque cependant un opus à l'appel sur ordinateurs, Halo 5: Guardians. 343 Industries n'a jamais porté cet opus sur PC, du moins pas sa campagne solo, car Halo 5: Forge est disponible sur ordinateurs, mais il s'agit d'un outil pour créer des cartes multijoueur. Pourtant, d'après un ancien développeur, il y a eu une tentative de portage en interne. Tyler Owens a travaillé chez 343 Industries entre 2015 et 2016 et il dévoile pourquoi Halo 5: Guardians n'a jamais vu le jour sur PC :

Je pense que le portage qui était envisagé s'est heurté à des obstacles techniques importants et a été abandonné.

Tyler Owens ne rentre pas dans les détails, mais il semble clair que Microsoft n'a pas voulu sur un portage PC de Halo 5: Guardians à l'époque, ce qui aurait été coûteux à cause de ces « obstacles techniques importants ». C'est bien dommage pour les joueurs, car sinon, toute la franchise est jouable sur PC.

Pour rappel, 343 Industries a annoncé de gros changements pour la franchise, avec notamment un changement de nom pour le studio de développement et un nouveau moteur graphique. Il faudra encore patienter avant de découvrir les prochains projets liés à Halo, car oui, il y en a plusieurs. En attendant, vous pouvez vous abonner au PC Game Pass contre 29,99 € pour trois mois via Amazon, Cdiscount ou Fnac.