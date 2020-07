Halo Infinite : un teaser avant la révélation de la campagne au Xbox Games Showcase

Halo Infinite est l'un des jeux les plus attendus de cette fin d'année, et pas seulement parce qu'il s'agit de l'une des licences les plus appréciées de l'histoire du jeu vidéo. Le titre sera aussi l'un des fers de lance de la Xbox Series X, quand bien même des versions PC et Xbox One sont aussi prévues pour 2020.

Xbox Games Showcase – 7 Day Countdown Plus qu'un chiffre, une légende. Publiée par Xbox FR sur Jeudi 16 juillet 2020

Mais Halo Infinite ne s'est pour autant que très peu dévoilé, sa dernière apparition majeure remontant ainsi à l'E3 2019. Nous avons rendez-vous la semaine prochaine au Xbox Games Showcase pour une présentation des prochaines productions Xbox Game Studios, et le titre de 343 Industries sera bien évidemment de la partie. Xbox vient d'ailleurs de confirmer que nous y découvrirons « les premières images de la campagne », mais le multijoueur ne sera à priori pas évoqué ce jeudi 23 juillet.

L'éditeur fait d'ailleurs monter la sauce avec un teaser très court, accompagné de la mention « Plus qu'un chiffre, une légende ». Ce texte fait référence au nombre 117 qui est gravé sur la combinaison du Spartan John-117, plus connu sous le nom de Master Chief, et que nous apercevons dans la vidéo. Maintenant, il n'y a plus qu'à patienter pour en voir plus.

Lire aussi : Halo Infinite : des personnages et véhicules leakés par... des Mega Bloks ?