Halo Infinite : des personnages et véhicules leakés par... des Mega Bloks ?

Halo Infinite est déjà l'un des jeux les plus attendus de la Xbox Series X, lui qui devrait être disponible dès le lancement de la console. Les informations à son sujet sont pourtant très maigres : il y a bien encore eu un teaser audio à son sujet il y a quelques jours, mais il faudra attendre la présentation des exclusivités Xbox Game Studios pour pleinement le découvrir.

Il se pourrait malgré tout que des leaks sur son contenu soient survenus cette semaine par le biais d'une nouvelle gamme de Mega Bloks. Oui oui, ces petites figurines qui tentent comme elles peuvent de faire la guerre aux LEGO. Ces sets de construction sont officiellement « inspirés de Halo Infinite », et nous y retrouvons des personnages et véhicules inconnus. Defense Point Showdown propose par exemple de construire deux petits vaisseaux ou une tourelle de défense, et est livré avec quatre figurines, dont une d'un certain Hyperius. Cette Brute au service des Bannis est totalement inconnue au bataillon, et pourrait donc être l'un des personnages centraux de cet épisode. Il possède d'ailleurs une armure sur laquelle semble figurer le casque du Spartan Locke, héros de Halo 5: Guardians : le soldat va-t-il tomber au combat ?

Skiff Intercept permet de son côté de fabriquer un mur de défense et une machine sur patte, ou un vaisseau inédit appelé Skiff. Enfin, Pelican Inbound nous invite à fabriquer le vaisseau Pelican aperçu dans la première bande-annonce ou une barrière de fortification UNSC. Certains imaginent d'ailleurs, d'après le niveau de détails des Mega Bloks, que ce Pelican modulaire et multifonction servira de hub durant Halo Infinite. Il faudra attendre la confirmation de 343 Industries pour le savoir, mais les fans ont au moins un peu de grain à moudre jusque-là. Les trois sets de construction sont en tout cas visibles en images en page suivante.

