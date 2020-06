Halo Infinite : un message audio en guise de teasing annonçant le retour des Parias, et d'Atriox ?

En fin d'année, la licence Halo va revenir en force avec Halo Infinite, sans doute dès le lancement de la Xbox Series X , du moins si rien n'a changé dans les plans de Microsoft. Pourtant, nous ne savons pas grand-chose de ce nouvel épisode qui mettra à nouveau en scène le Master Chief, comme nous avons pu le voir dans la vidéo de l'E3 2019 (oui, ça date). Alors que la branche Xbox devrait dévoiler ses jeux exclusifs le mois prochain, le compte officiel de la licence vient de dévoiler un intriguant message audio en guise de teaser.

Le titre est sans ambiguïté, il s'agit d'un ennemi et pas n'importe lequel. En plus de souhaiter voir l'Humanité brûler, cette voix clame haut et fort qu'il n'y aura plus de Prophètes ni de mensonges, et qu'elle et ses alliés comptent bien perpétuer l'héritage d'un certain individu non nommé. Elle se réclame enfin de faire partie des « Banished », logo à l'appui, soit les Parias en français. Oui, il s'agit de la faction d'Atriox, l'ennemi principal dans Halo Wars 2.

Alors, est-ce que l'ennemi principal d'Halo Infinite vient de nous être dévoilé ? Tout porte à le croire, mais il faudra attendre avant d'en avoir la certitude. Espérons que la communication autour du jeu de 343 Industries soit enfin lancée désormais. Si jamais vous souhaitez découvrir ces antagonistes et n'avez pas encore joué au RTS créé en collaboration avec Creative Assembly, vous pouvez l'obtenir pour seulement 14,90 € sur Amazon.