Halo Infinite : deux concept arts inédits avec Master Chief et le Halo Zeta

L'année prochaine, la saga Halo va enfin faire son retour avec un épisode inédit, Halo Infinite, qui nous fera suivre Master Chief dans une aventure postérieure à Halo 5: Guardians.



Sa dernière apparition publique remonte tout de même à l'E3 2019, avec une longue bande-annonce qui avait marqué les esprits sans trop en montrer. 343 Industries nous donne enfin un peu de grain à moudre en cette fin d'année, avec deux concept arts inédits, qui ne nous disent cependant pas grand-chose de neuf sur l'univers du jeu.

Nous y retrouverons en effet le Halo Zeta dans un piteux état, lui qui pourrait jouer un rôle majeur dans l'histoire. L'autre illustration met elle en avant le héros dans la salle avec des piliers, également aperçue dans la dernière vidéo. Deux visuels qui ne vont pas changer la face du monde en somme, mais de quoi nous faire patienter jusqu'à la pleine révélation de Halo Infinite, lui qui sera disponible fin 2020 sur PC via Windows 10, Xbox One et Xbox Series X, probablement pour le lancement de cette dernière.

