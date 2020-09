Hatch Tales : un jeu de plateforme délirant annoncé sur Switch pour 2021

Un nouveau jeu de plateforme est attendu pour la Switch en 2021, son nom : Hatch Tales. Ce dernier est développé par le studio Atooi. À la manière d’un Super Mario Maker, le titre disposera d’un éditeur de niveau. Les créations peuvent ensuite être partagées et appréciées par la communauté. Le studio a dévoilé un trailer pour l'occasion :

Limited Run Games concevra également une édition physique de Hatch Tales, toujours prévue pour 2021. Si vous voulez en savoir plus, voilà ce qui vous attend :

Rejoignez Hatch dans sa quête passionnante à travers une aventure de conte de fées aux proportions épiques pour sauver ses amis à plumes d'une sorcière maléfique dans ses tours célestes. Accompagné de son copain Wiggle le ver, ce duo improbable saute, picore et se fraye un chemin à travers une myriade de niveaux et de plateformes déroutantes contenant plein d'ennemis, d'énigmes et de power-ups.

Débloquez des tonnes de contenus, y compris Holly's Nightmare - une toute nouvelle aventure mettant en vedette Holly et son copain Squiggle. Comprend également des niveaux bonus supplémentaires et des personnages jouables spéciaux tels que Max de Mutant Mudds équipé de son fidèle canon à eau.

Les concepteurs de jeux en herbe peuvent créer leurs propres histoires avec le créateur de niveau. Choisissez parmi six objectifs différents, notamment Rescue Friend, Grab the Loot, Remove Meanies et Lock and Key.