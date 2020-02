Haunted PS1 Demo Disc : une vraie fausse compilation de jeux rétro disponible gratuitement

Cette semaine, nous avons célébré Halloween, l'occasion pour les développeurs de nous faire trembler avec tout un tas de jeux vidéo et... ah non, nous sommes bien au début du mois de février, mais c'est quand même cette semaine que The Haunted PS1 a lancé son Demo Disc horrifique. Logique.

The Haunter PS1 est un petit collectif de développeurs amateurs, mais non, le Demo Disc 2020 n'est malheureusement pas un CD à lancer sur sa vieille PlayStation. Il s'agit ici d'une compilation numérique de 17 jeux, pas forcément complets, fortement inspirés des survival-horror des années 90, mais pas seulement. Comme le montre l'amusante bande-annonce ci-dessus, nous avons du jeu d'horreur à la troisième personne avec des caméras fixes, du jeu d'action à la première personne contre des squelettes et même du shooter très sombre, façon Amnesia, qui est bien trop joli pour essayer de nous faire croire qu'il tourne sur une PlayStation !

Dernier point positif, Haunted PS1 Demo Disc est à télécharger gratuitement sur Itch.io et tourne sur un peu près n'importe quel PC.