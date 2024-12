Helldivers 2 : les Illuministes reviennent menacer la Super-Terre dans la mise à jour Présages de tyrannie

Que serait une cérémonie de remises de prix comme les Game Awards sans une bonne dose de démocratie contrôlée ? Arrowhead Game Studios est donc venu prêcher la bonne parole sur scène pour le compte du Ministère de la Vérité. C'est tout en armure que l'acteur Craig Lee Thomas nous a avertis qu'un grand danger menace les populations, qui s'est ensuite dévoilé en vidéo.

L'heure est grave, car les Illuministes sont de retour ! Connus des joueurs du premier épisode, cette faction ennemie est au cœur d'une nouvelle mise à jour gratuite de contenu baptisée Présages de tyrannie et qui a été lancée dans la foulée de son annonce. Elle fait donc suite à Escalade de la Liberté datant de juillet et devrait donc mobiliser les troupes durant cette période propice aux réjouissances. En plus d'affronter ces nouveaux ennemis dont l'introduction n'est pas sans faire penser à La Guerre des mondes (les tripodes n'y sont pas pour rien),nous avons également droit à de la nouveauté avec des décors urbains, ainsi qu'un véhicule baptisé VRR, qui n'a aucun lien avec le taux de rafraîchissement de notre Helldivers. Vous trouverez tous les détails provenant du PlayStation Blog ci-dessous, ainsi que des visuels.

Le retour des Illuministes Disparus depuis près d'un siècle, les Illuministes vont présenter un défi bien plus important que tout ce que nous avons pu affronter jusqu'à maintenant. Ces êtres d'une civilisation avancée sont dotés d'une grande intelligence et manient une puissante technologie perçue comme de la magie noire par le citoyen lambda. À la fin de la Première Guerre intergalactique, les Helldivers ont uni leur force pour éradiquer les Illuministes. Nous avions réussi. Du moins, c'est ce que nous pensions. Pendant près d'un siècle, nous avons connu une paix relative en maintenant les Terminides et les Automatons à distance. Grâce à un recrutement continu et à la formation de nouveaux Helldivers, nous avons combattu sur les deux fronts avec un succès total et retentissant. Mais aujourd'hui, les Illuministes semblent avoir émergé de nulle part. Bien que nous ne connaissions pas la véritable origine de l'invasion, nous sommes désormais contraints de décimer trois factions au cours de cette guerre intergalactique. Les Illuministes propagent leur emprise mentale, enlèvent les citoyens à la foi démocratique vacillante, et les placent sous leur contrôle afin de mener à bien des projets malveillants dont nous ignorons tout. Ces citoyens lobotomisés ont été transformés et corrompus en une menace que nous appelons les Sans-voix. Ces citoyens de la Super-Terre ont bafoué les principes de la démocratie et des élections justes. Par conséquent, ils ont perdu leur droit de vote. Les intentions des Illuministes demeurent un mystère. Pour l'instant, ils forment de petits groupes d'insurgés et effectuent des assauts ciblés. Ils construisent des bâtiments étranges et enlèvent des citoyens avant de disparaître à nouveau. Nous devons les arrêter avant qu'ils ne déploient davantage leurs tentacules totalitaires et contrôlent entièrement l'empire de la Super-Terre.

Un combat imminent Présages de tyrannie apporte le combat jusque dans les rues, avec de nouvelles zones de missions déployées au cœur des nombreuses colonies de la Super-Terre. Nos colonies ont été dévastées par ces envahisseurs. Nos jolies rues lumineuses empreintes de bonne humeur n'existent plus. Il ne reste que des ruines sombres infestées par les Sans-voix et les Illuministes. Puisez dans l'intégralité de votre arsenal et pulvérisez ces vermines. Mais cela ne sera pas facile. Les grands espaces ouverts dans lesquels les Helldivers ont l'habitude de combattre ne sont plus. Qui dit ville, dit combat rapproché, allées sombres et ruelles tentaculaires où un mauvais choix de direction peut se solder par un affrontement avec une horde de Sans-voix à libérer. Faites appel à votre meilleure escouade et à vos éléments les plus brillants pour déjouer leur plan. Mollo sur la gâchette, chef Avec ces nouveaux développements, vous n'aurez pas le temps de prendre des leçons de conduite, Helldivers. Un véhicule de reconnaissance rapide « VRR » apparaîtra désormais dans les colonies, prêt à charger les Illuministes à grande vitesse. Continuez à suivre les ordres prioritaires donnés par l'état-major de la Super-Terre et vous obtiendrez les clés de votre propre VRR. Un véhicule de combat et de reconnaissance à la pointe de la technologie, équipé d'une boîte de vitesse manuelle. Il y aura de la place pour toute l'escouade ! Vos passagers pourront sortir la tête du véhicule pour effectuer des tirs de suppression tandis que vous foncez vers votre objectif en changeant de vitesses. Une seule question reste en suspens : qui prendra le volant ?

