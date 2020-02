Hellpoint : l'A-RPG entre horreur et science-fiction daté en vidéo

De longs mois après un financement participatif couronné de succès en 2017, Cradle Games et tinyBuild viennent enfin de dévoiler la date de sortie de Hellpoint, jeu de rôle orienté vers l'action et fortement inspiré par les Dark Souls et Dead Space. Mais d'abord, place à une nouvelle bande-annonce :

Hellpoint est aussi bien un jeu de rôle que d'horreur, avec une ambiance de science-fiction, les développeurs citant les jeux de FromSoftware et Visceral Games comme sources d'inspiration, mais également les films Event Horizon, le vaisseau de l'au-delà et Hellraiser. Le titre se déroule ainsi au lendemain de la Fusion, un cataclysme quantique impliquant des dieux cosmiques et d'anciennes civilisations spatiales (qui a dit Lovecraft ?). Le joueur se réveille dans la station Irid Novo, infestée d'ennemis, mais la Fusion change légèrement le lieu à chaque mort du héros. Heureusement, un mode coopératif en local ou en ligne est disponible.

La date de sortie de Hellpoint est fixée au 16 avril 2020 sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.