Hideki Kamiya (Ōkami 2) veut développer un remake d'un de ses jeux cultes

J'aime bien devil may cry (enfin les 2 premiers). Mais ça m'intéresserais pas vraiment si le jeu n'est pas pousser en terme de level design et possibilitées.



Pour voir seulement Dante rosser du vilain avec style, j'ai déjà eu mon compte. Donc pourquoi pas, mais faut voir ce qui est proposer derrière.



Après pour un nouveau public de la nouvelle génération de joueur, ça peut faire plaisir de voir son perso faire des cabrioles sur un jeu en ligne droite. Je me suis bien amuser dessus et le genre beat'em all me plaît encore. C'est les musou qui ne me plaises plus (mais je ne serais pas contre un kessen 4, la license me manque).