Hitman 3 : les notes de la presse française

Hitman 3 voit le jour sur diverses plateformes. Après la presse anglophone, nous nous attardons sur les avis de nos confrères français. Une aventure prenante et amusante dans les parages ? Eh bien... oui. Les journalistes ont adoré cette nouvelle production, les notes sont vraiment excellentes. Bref, tout le monde a adoré.

Pour JeuxVideo.com, « Hitman 3 est la conclusion attendue et espérée de la trilogie World of Assassination », pour JeuxActu, « cet épisode est un petit bijou en termes de rejouabilité », pour Gameblog, le jeu est « splendide, avec des atmosphères très soignées », et pour Millenium, l'aspect bac à sable est « l'un des points forts du titre ».

Pour finir, vous pouvez également jeter un œil sur nos impressions. Hitman 3 est disponible à partir de 52,99 € sur Amazon.