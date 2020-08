Hitman 3 : la liste des modes confirmée, les parties multijoueurs de Sniper Assassin et Fantôme bientôt retirées de Hitman 2

Nous ne connaissons pas encore grand-chose de Hitman 3, si ce n'est qu'il comprendra un niveau à Dubaï et mettra fin à la trilogie World of Assassination. Enfin, si : il sera intégralement jouable en réalité virtuelle avec le PS VR, mais cela ne nous en dit pas plus sur son contenu. IO Interactive fait un pas en avant en révélant les différents modes de jeu jouables. Il y aura bien évidemment une campagne, les Cibles Fugitives feront leur retour avec de nouvelles subtilités, et les missions Escalade seront toujours disponibles, tout comme les Contrats.

En revanche, si vous aimez le multijoueur, mauvaise nouvelle : Sniper Assassin ne sera plus jouable qu'en solo, et la déclinaison coopérative sera bientôt désactivée de Hitman 2. Pire, le mode Fantôme ne fera pas son retour, et deviendra de son côté injouable dans Hitman 2 à compter du 31 août 2020. Pour le moment, aucune initiative pour remplacer ces expériences en ligne n'a encore été annoncée.

Campagne

Le mode campagne Hitman 3 vous emmènera dans une aventure internationale à travers des environnements sandbox tentaculaires et livrera une conclusion dramatique à la trilogie World of Assassination. L'agent 47 revient en tant que professionnel impitoyable pour les contrats les plus importants de toute sa carrière et lorsque la poussière retombera, le monde qu'il habite ne sera plus jamais le même.

Cibles Fugitives

Les enjeux sont élevés et le temps presse. Les cibles fugitives sont le défi ultime de Hitman et sont conçues pour offrir une expérience passionnante et palpitante. Vous devez traquer une cible unique, avec peu ou pas d'aide de l'ATH ou de l'Instinct et élaborer un plan pour les éliminer en un essai. Bonne chance. Dans Hitman 3, nous apportons quelques modifications à la formule de cible fugitive que nous révélerons plus tard.

Escalades

À peu près tout se passe dans les Escalades. Attendez-vous à ce que vos compétences de jeu soient poussées au maximum à mesure que de nouveaux éléments vous sont imposés à chaque étape du contrat. Des restrictions de déguisement, des caméras de sécurité ajoutées et d'autres types d'autres complications seront placés sur votre chemin. Vous devrez tous les surmonter - tout en réussissant à éliminer vos cibles - pour que votre mission soit un succès !

Contrats

La création est au cœur du mode Contrats. Choisissez vos propres cibles, choisissez comment les éliminer, puis réalisez votre mission. Une fois que vous avez terminé le contrat vous-même, mettez vos amis au défi de concourir pour le meilleur score dans les classements. Des outils de recherche puissants vous permettent de trouver le type exact de contrat auquel vous souhaitez jouer et de rechercher des contrats en vedette, où IOI choisit le meilleur des meilleurs pour être joué par toute la communauté.

Sniper Assassin

Dédié aux missions à longue portée, Sniper Assassin vous charge d'éliminer les cibles et les gardes sans déclencher d'alarme, tout en complétant des défis pour augmenter votre multiplicateur de score. Dans Hitman 3, Sniper Assassin peut être joué dans les cartes existantes en tant qu'expérience solo uniquement. Nous nous préparons à mettre fin aux serveurs coopératifs dans Hitman 2 avant le lancement de Hitman 3 et nous partagerons un calendrier exact et une solution pour les Trophées et Succès multijoueurs du mode dans les mois à venir.

Mode Fantôme

Le multijoueur compétitif en 1v1 est arrivée pour la première fois dans la franchise Hitman avec le mode Fantôme. Étant donné que nous nous concentrons actuellement sur d'autres domaines du World of Assassination, le mode Fantôme ne sera pas disponible dans Hitman 3 et nous avons pris la décision difficile de fermer les serveurs du mode Fantôme pour Hitman 2 le lundi 31 août 2020. Nous avons appris un beaucoup de choses du mode Fantôme au cours des deux dernières années et nous prendrons tous ces apprentissages en compte pour ce que nous ferons à l'avenir en ce qui concerne le multijoueur.

Nous tenons à remercier sincèrement tous nos joueurs qui ont apprécié le mode Fantôme au cours des deux dernières années. Nous attendons avec impatience les derniers matchs en ligne et levons un verre pour le mode Fantôme une dernière fois. Une autre chose : le costume Fantôme, qui ne peut être déverrouillé qu'en jouant au mode, sera ajouté en tant qu'objet à déverrouiller dans Hitman 3.