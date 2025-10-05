Horizon Engine : les dessous du moteur secret qui propulsera la prochaine génération de mondes Meta

Meta vient de partager les premiers détails techniques de son Horizon Engine, un moteur interne conçu pour propulser la nouvelle génération d’expériences immersives sur Quest. Ce moteur, développé depuis plusieurs années, remplace progressivement Unity au cœur d’Horizon Worlds et du nouvel environnement Immersive Home introduit dans la version PTC du système Horizon OS v81. L’objectif est clair : offrir une plateforme plus performante, plus ouverte aux créateurs et mieux adaptée aux spécificités de la réalité virtuelle et mixte.

Mark Zuckerberg a expliqué que la société avait entièrement conçu ce moteur en interne pour réduire la dépendance aux outils tiers et tirer parti au maximum des capacités du hardware maison. Selon Meta, les temps de chargement ont été divisés par quatre et les mondes virtuels pourront désormais accueillir plus d’une centaine de participants simultanés. Ces performances reposent sur une architecture repensée, capable de s’adapter aussi bien à une exécution locale sur casque qu’à un rendu partiel en cloud, selon les besoins de la scène et la puissance disponible.

Techniquement, le Horizon Engine repose sur une approche moderne fondée sur des composants modulaires. Meta s’appuie sur des briques bien connues comme PopcornFX pour les effets visuels, FMOD pour la gestion audio, Noesis pour les interfaces et PhysX pour la physique. Le moteur intègre également un pipeline maison destiné aux créateurs, pensé pour être compatible avec leurs outils habituels. L’audio, quant à lui, combine spatialisation, sons d’ambiance et communication en temps réel dans une même couche immersive. Le rendu est décrit comme “mobile et VR first”, avec un éclairage physiquement correct, un système de matériaux empilables et un équilibrage dynamique entre qualité et performances selon les capacités du casque utilisé.

Les Meta Avatars sont au cœur du dispositif. Leur intégration native permet de garantir une cohérence d’apparence et d’animation à travers les différentes expériences, qu’il s’agisse de mondes sociaux ou de scènes partagées à grande échelle. Côté réseau, Meta adopte une approche dite actor-based : les interactions sont prédites côté client puis validées par le serveur, ce qui permet de fluidifier les échanges tout en conservant la sécurité des données et la synchronisation entre les joueurs. Le système de simulation repose sur une logique orientée données (ECS) capable de gérer des millions d’entités réseau, un point crucial pour les mondes ouverts et persistants.

Le scripting repose sur TypeScript, un langage accessible et flexible pour les créateurs, et s’inscrit dans un environnement de développement qui favorise la création d’expériences interactives sans nécessiter une expertise en programmation traditionnelle. Meta souligne que le moteur a été pensé pour fonctionner aussi bien en mode local qu’en streaming, offrant ainsi un équilibre entre puissance, autonomie et latence selon les contextes d’usage.

En misant sur ce moteur maison, Meta cherche à reprendre le contrôle complet de son écosystème. Le Horizon Engine pourrait offrir à la firme une liberté comparable à celle qu’Apple a obtenue avec Metal ou Epic avec Unreal. Reste à voir comment les créateurs accueilleront cette transition, et si la promesse d’un moteur à la fois flexible, performant et compatible avec le matériel mobile se vérifiera dans la pratique.

Les prochains mois seront décisifs. Meta prévoit d’étendre l’accès à son Horizon Studio, l’outil d’édition associé au moteur, à un plus grand nombre de développeurs. La communauté pourra alors juger par elle-même de la facilité de création, de la stabilité et des véritables gains en performances promis par le constructeur. Si les résultats sont à la hauteur, le Horizon Engine pourrait devenir la pierre angulaire de l’écosystème Meta, unifiant création, social et cloud dans un même environnement.