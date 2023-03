Horizon Forbidden West : les précommandes de Burning Shores ouvertes en vidéo, le prix et les bonus de réservation fixés

C'est le mois prochain que Guerrilla Games nous fera découvrir Burning Shores, l'extension d'Horizon Forbidden West à Los Angeles et ses environs. Une seule courte bande-annonce a été dévoilée aux Game Awards 2022, alors le moindre nouvel aperçu est appréciable, même s'il s'agit d'une vidéo promotionnelle pour l'ouverture des précommandes.

La date de sortie de Burning Shores est calée au 19 avril en exclusivité sur PS5, mais vous pouvez d'ores et déjà acheter le DLC pour 19,99 €. Les précommandes de l'extension seront récompensées par l'offre d'une Tenue Marée Noire et d'un Arc de précision Marée Noire, visible en vidéo ci-dessus.

Au sud des Terres des clans tenakths, des millénaires d'activité volcanique ont fait des ruines de Los Angeles un archipel rempli de dangers. Découvrez la suite de Horizon Forbidden West™ et suivez Aloy tandis qu'elle mène l'enquête sur la sinistre nouvelle menace qui pèse sur la planète, dissimulée au sein des dangereuses terres sauvages.

The Burning Shores contient des contenus additionnels pour Horizon Forbidden West et propose de nouvelles quêtes, de nouveaux personnages et une expérience dans une zone inédite aussi magnifique qu'impitoyable.

Voyagez au-delà de l'Ouest prohibé et suivez Aloy dans de nouvelles aventures.

Découvrez de nouvelles machines et une histoire passionnante.

Pour accéder à la Côte embrasée, vous devrez avoir terminé la quête principale (jusqu'au chapitre Singularité inclus) dans la version PS5 de Horizon Forbidden West. Une fois la quête principale terminée, le joueur recevra un appel sur le focus d'Aloy et le DLC commencera.