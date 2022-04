Hot Wheels Unleashed : l'extension Monster Trucks lancée en vidéo

Sorti en septembre dernier sur ordinateurs et consoles, Hot Wheels Unleashed a droit à du contenu additionnel depuis son lancement au travers de petites extensions. Comme annoncé en début d'année, le DLC dédié aux Monster Trucks vient de débarquer cette semaine, place à une petite bande-annonce :

Cette extension Monster Trucks rajoute ainsi cinq nouveaux véhicules, à savoir Race Ace, Tiger Shark, HW Demo Derby, 5 Alarm et le Bone Shaker dans une version Monster Truck. En plus de cela, les joueurs ont accès au nouvel environnement Stop Motion Studio, à quatre scénarios de course inédits dans une jungle, une carrière, un désert ou une montagne glacée, sans oublier le module de construction Smashing Rock et un pack de personnalisation pour la cave.

Le DLC Monster Trucks est disponible dès maintenant dans Hot Wheels Unleashed sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Switch. Vous pouvez retrouver le jeu de course en Challenge Accepted Edition à 44,99 € sur Amazon.

