HP OMEN 25L-30L : la nouvelle gamme desktop du constructeur se laisse découvrir

Lors du webcast HP Spring Gaming, nous avons pu découvrir les modèles 2020 des PC Desktop Gaming du constructeur. Deux nouvelles machines aux noms (trop) sobres qui laissent de côté l'imagination pour se réduire à de simples nombres suivis d'une lettre : OMEN 25L et OMEN 30L.

Chaque modèle est décliné en de nombreuses configurations partant de l'Intel i5 ou Ryzen 5 à l'i9 ou Ryzen 9. À noter, la présentation nous a laissés voir des modèles i9 et Ryzen 9, mais le communiqué qui a suivi ne les mentionne pas du tout. Nous restons donc en attente des configurations proposées et leurs prix. Du côté des cartes graphiques, là aussi point de jaloux, il y a des GeForce RTX comme des Radeon. Pour la mémoire, c'est HyperX qui a été choisi et ce sont des FURY DDR4-3200 XMP qui équipent tous les modèles (8 ou 16 Go). Pour le SSD, élément incontournable d'un PC gamer aujourd'hui, ce sont les modèles WD_Black de chez Western Digital qui équipent toutes les configurations (256 ou 512 Go). Enfin, l'alimentation fournie par Cooler Master est une 500 W certifiée bronze pour tous les modèles. Cela nous laisse un peu septique pour les modèles haut de gamme plus gourmands en énergie, mais si ce choix a été fait, c'est qu'il doit être justifié.

HP OMEN 25L, modèle d’entrée de gamme





Le HP OMEN 25L, modèle d’entrée de gamme, est le petit frère de l’HP OMEN 30L. Dès le début, la note est donnée et il y en aura pour tous les goûts que vous soyez addict au bleu ou au rouge (Intel vs AMD pour ceux qui n’auraient pas suivi). Le HP OMEN 25L peut disposer en option d’une vitre latérale pour profiter du RGB.

OMEN 25L Desktop GT12-0225qd (prix indicatif 899,99 $) Intel Core i5-10400

Core i5-10400 NVIDIA GeForce GTX 1650 4 Go GDDR5

GTX 1650 4 Go 8 Go HyperX FURY DDR4-3200 XMP

DDR4-3200 XMP WD_Black 256 Go WD M.2 PCIe NVMe SSD

NVMe Cooler Master 500 W Bronze ATX PSU OMEN 25L Desktop GT12-0240m (prix indicatif 899,99 $) AMD Ryzen 5-3500

AMD Radeon RX 5500 4 Go GDDR6

8 Go HyperX FURY DDR4-3200 XMP

WD_Black 256 Go WD M.2 PCIe NVMe SSD

Cooler Master 500 W Bronze ATX PSU OMEN 25L Desktop GT12-0235se (prix indicatif 1499,99 $) Intel Core i7-10700

Core i7-10700 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 8 Go GDDR6

RTX 2060 Super 8 Go 16 Go HyperX FURY DDR4-3200 XMP

16 Go DDR4-3200 XMP WD_Black 512 Go WD M.2 PCIe NVMe SSD

NVMe 1 To 7200 RPM HDD

1 To 7200 RPM Cooler Master 500 W Bronze ATX PSU

HP OMEN 30L, aka the Beast





Tout comme son petit frère, l’OMEN 30L dispose de déclinaison Intel ou AMD, donc personne ne sera laissé pour compte. Il possède, en revanche, une vitre latérale d'origine.

OMEN 30L Desktop GT13-0280z (prix indicatif 1199,99 $)

AMD Ryzen 5-3600

AMD Radeon RX 5700XT 8 Go GDDR6

8 Go HyperX FURY DDR4-3200 XMP

WD_Black 256 Go WD M.2 PCIe NVMe SSD

Cooler Master 500 W Bronze ATX PSU OMEN 30L Desktop GT13-0024 (prix non communiqué) AMD Ryzen 7-3700X

NVIDIA RTX 2060 6 Go DDR6

16 Go HyperX FURY DDR4-3200 XMP

WD_Black 256 Go WD M.2 PCIe NVMe SSD

1 To 7200 RPM HDD

Cooler Master 500 W Bronze ATX PSU OMEN 30L Desktop GT13-0255st (prix indicatif 1299,99 $) Intel Core i5-10600K

NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti 6 Go GDDR6

8 Go HyperX FURY DDR4-3200 XMP

WD_Black 256 Go WD M.2 PCIe NVMe SSD

Cooler Master 500 W Bronze ATX PSU OMEN 30L Desktop GT13-0295xt (prix indicatif 1999,99$) Intel Core i7-10700K

NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 8 Go GDDR6

16 Go HyperX FURY DDR4-3200 XMP

WD_Black 512 Go WD M.2 PCIe NVMe SSD

2 To 7200 RPM HDD

Cooler Master 750 W Platinum ATX PSU

En conclusion ?





Si les prix des configurations que nous propose HP sont équivalents en euros alors ils seront, peu ou prou, identiques au prix des composants séparés, ce qui confortera celles et ceux que le montage rebute, avec en plus une garantie globale qui peut être étendue à quatre ans. Reste aussi à voir ce que valent techniquement les machines, mais nous y reviendrons dès que nous pourrons les tester.