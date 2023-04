HP dévoile ses nouveautés gaming chez Omen, HyperX et Victus

La marque HP est connue de tous, et bien évidemment, elle a des produits dédiés au gaming, avec ses gammes Omen, Victus ou encore HyperX, qu'elle a racheté en 2021. Cette semaine, le constructeur dévoile ses nouveaux produits pour joueurs, avec des ordinateurs portables, des écrans et divers accessoires.

Sans plus attendre, voici ce que présente HP :

OMEN Transcend 16 : hybride par définition

Des images et une luminosité de haute qualité : immersif et conçu pour la création de contenus, le tout premier écran mini-LED sur un PC OMEN offre un HDR 1000 extrême pour afficher les moindres détails et des couleurs réalistes. Avec un format 16:10, les joueurs disposent d'une plus grande surface d'affichage verticale, un format adapté notamment aux montages vidéos et audio. Avec une luminosité maximale de 1 180 nits, la technologie HDR 1000, et un taux de rafraîchissement de 240 Hz, les jeux, les projets créatifs et autres contenus sont d'une plus grande netteté en cas de forte luminosité.

: immersif et conçu pour la création de contenus, le tout premier écran mini-LED sur un PC OMEN offre un HDR 1000 extrême pour afficher les moindres détails et des couleurs réalistes. Avec un format 16:10, les joueurs disposent d'une plus grande surface d'affichage verticale, un format adapté notamment aux montages vidéos et audio. Avec une luminosité maximale de 1 180 nits, la technologie HDR 1000, et un taux de rafraîchissement de 240 Hz, les jeux, les projets créatifs et autres contenus sont d'une plus grande netteté en cas de forte luminosité. Le PC gaming le plus fin et le plus léger de HP : premier et seul PC portable OMEN à utiliser un cadre en alliage aluminium-magnésium de 2,1 kg et à mesurer moins de 19,9 mm, il est doté de plus d'une batterie de 97Whr, qui lui confère une excellente autonomie.

: premier et seul PC portable OMEN à utiliser un cadre en alliage aluminium-magnésium de 2,1 kg et à mesurer moins de 19,9 mm, il est doté de plus d'une batterie de 97Whr, qui lui confère une excellente autonomie. Un design au service de la performance : le OMEN Transcend 16 intègre le système de refroidissement avancé OMEN Tempest Cooling, nouveau système de ventilation qui améliore significativement la circulation d'air et la gestion de la température.

: le OMEN Transcend 16 intègre le système de refroidissement avancé OMEN Tempest Cooling, nouveau système de ventilation qui améliore significativement la circulation d'air et la gestion de la température. De hautes performances : ces PC disposent des processeurs mobiles jusqu'au Intel Core i9-13900HX de 13e génération et des GPU tels que la NVIDIA GeForce RTX 4070. Ils permettent de profiter pleinement du OMEN Dynamic Power du OMEN Gaming Hub pour détecter avec précision la capacité du CPU et du GPU en temps réel, et optimiser les performances en fonction des ressources sollicitées.

: ces PC disposent des processeurs mobiles jusqu'au Intel Core i9-13900HX de 13e génération et des GPU tels que la NVIDIA GeForce RTX 4070. Ils permettent de profiter pleinement du OMEN Dynamic Power du OMEN Gaming Hub pour détecter avec précision la capacité du CPU et du GPU en temps réel, et optimiser les performances en fonction des ressources sollicitées. De nouvelles fonctionnalités : les nouveaux OMEN disposent de la toute nouvelle caméra FHD avec un cache manuel. Pour l'OMEN Transcend 16 en particulier, l'ajout de la reconnaissance faciale Windows Hello permet l'identification biométrique pour une connexion plus rapide et plus sécurisée.

OMEN 16 : des performances exceptionnelles pour profiter de tous les jeux

HP présente également la nouvelle génération d'ordinateurs portables OMEN 16 développée pour les joueurs passionnés. OMEN 16, PC HP le plus puissant à ce jour, propose une amélioration de 119 % des FPS dans Cyberpunk 2077 à chaque nouvelle génération. Il est équipé d'un processeur mobile Intel Core i9-13900HX 13e génération ou d'un processeur mobile AMD Ryzen 9 7940HS pour des calculs ultra-rapides. Ses graphismes sont alimentés par un GPU NVIDIA GeForce RTX 4080 qui garantit un affichage fidèle pouvant aller jusqu'au QHD 240Hz avec un temps de réponse de 3 ms.

Les PC OMEN 16 peuvent disposer de 32 Go de RAM DDR5-5600 MHz et 2 To de SSD PCIe Gen4 NVMe TLC M.2.

Un écosystème fluide avec HyperX

Pour la première fois, HyperX et OMEN ont conjointement développé les premiers ordinateurs portables gaming avec un module audio intégré. Ensemble, ils proposent donc un couplage audio intuitif et une solution à latence ultra-faible via l'option HyperX Cloud II Core Wireless Gaming Headset. Disponible sur les ordinateurs portables OMEN Transcend 16 et OMEN 16, cette configuration permet de vivre une expérience de jeu fluide, avec un son haute qualité.

Les casques, claviers, souris et microphones HyperX complètent tous les produits OMEN et Victus pour former le meilleur écosystème de jeu possible.

Victus 16 : de hautes performances dans un PC grand public

90 % des membres de la génération Z déclarent jouer régulièrement à des jeux, et 21 % de la génération Alpha y consacre une part importante de son temps libre. L'ordinateur portable Victus 16 leur offre d'excellentes performances dans un PC grand public ; et grâce à l'environnement très flexible OMEN Dynamic Power, ils peuvent aisément allier loisirs et travail.

Principales caractéristiques du PC Victus 16 :

Zéro surchauffe : Victus est désormais équipé de la solution de refroidissement OMEN Tempest de HP, ainsi que d'un capteur thermopile infrarouge pour gérer avec précision les températures et garder les composants au frais durant les parties les plus intenses.

: Victus est désormais équipé de la solution de refroidissement OMEN Tempest de HP, ainsi que d'un capteur thermopile infrarouge pour gérer avec précision les températures et garder les composants au frais durant les parties les plus intenses. A la vitesse supérieure ! : jouer sur un ordinateur portable Victus n'a jamais été aussi agréable grâce aux processeurs mobiles Intel Core i7-13700HX de 13e génération ou encore AMD Ryzen 7 7840HS. Les options graphiques peuvent aller jusqu'au GPU NVIDIA GeForce RTX Laptop 4070.

: jouer sur un ordinateur portable Victus n'a jamais été aussi agréable grâce aux processeurs mobiles Intel Core i7-13700HX de 13e génération ou encore AMD Ryzen 7 7840HS. Les options graphiques peuvent aller jusqu'au GPU NVIDIA GeForce RTX Laptop 4070. Design audacieux : avec des options de couleurs innovantes (argent mica, bleu nuit et blanc céramique) et un clavier RGB à une zone, il n'a jamais été aussi facile de trouver le look qui correspond à votre style.



Nouvelle gamme de 9 écrans gaming

La nouvelle gamme d'écrans OMEN est proposée dans une large variété de tailles et de fonctionnalités conçues pour différents usages avec le fleuron de la nouvelle gamme : l'écran gaming OMEN 27k. Un joueur sur quatre utilise son écran connecté à une console, ce dernier prend donc en charge la norme HDMI 2.1, ce qui permet de jouer facilement et de manière fluide sur les consoles de nouvelle génération. L'écran intègre également le tout premier commutateur KVM d'OMEN, qui permet de contrôler plusieurs périphériques, via un seul clavier, un seul écran et une seule souris. L'OMEN 27k offre également une expérience ultra-premium avec une résolution 4K, une gamme de couleurs allant jusqu'au DCI-P3 95 %, un taux de rafraîchissement rapide de 144 Hz et un éclairage ARGB.

Les écrans gaming OMEN 24, OMEN 27, OMEN 27q, OMEN 32q et OMEN 32c sont tous dotés d'une fréquence de rafraîchissement standard de 165 Hz8 et d'une connectivité Plug and Play. Les OMEN 27s et OMEN 27qs présentent les mêmes caractéristiques, mais avec un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 240 Hz8 pour offrir une meilleure fluidité dans les jeux compétitifs. Offrant une immersion totale, le OMEN 34c offre un écran incurvé 1500r avec un rapport d'aspect 21:98.

Principales caractéristiques des écrans OMEN :

Lumineux et rapides : 71 % des joueurs considèrent le HDR comme l'une des caractéristiques les plus importantes d'un moniteur de jeu. Chaque moniteur est doté du HDR et de AMD FreeSync Premium. Les OMEN 27s, OMEN 27qs et OMEN 27k sont équipés de la technologie VESA DisplayHDR 4007 24 pour des couleurs extrêmement vives.

: 71 % des joueurs considèrent le HDR comme l'une des caractéristiques les plus importantes d'un moniteur de jeu. Chaque moniteur est doté du HDR et de AMD FreeSync Premium. Les OMEN 27s, OMEN 27qs et OMEN 27k sont équipés de la technologie VESA DisplayHDR 4007 24 pour des couleurs extrêmement vives. Des couleurs nettes : tous les moniteurs sont au moins équipés de la technologie VESA ClearMR5000 pour garantir fluidité et netteté des couleurs. Les moniteurs OMEN 32c, OMEN 27s et OMEN 27qs sont quant à eux équipés de la norme VESA ClearMR 6000. OMEN 27s et 27qs proposent un éclairage ARGB personnalisable grâce à OMEN Light Studio intégré au OMEN Gaming Hub. Les OMEN 34c, 27s, 27qs et 27k intègrent 2 haut-parleurs de 3W.

: tous les moniteurs sont au moins équipés de la technologie VESA ClearMR5000 pour garantir fluidité et netteté des couleurs. Les moniteurs OMEN 32c, OMEN 27s et OMEN 27qs sont quant à eux équipés de la norme VESA ClearMR 6000. OMEN 27s et 27qs proposent un éclairage ARGB personnalisable grâce à OMEN Light Studio intégré au OMEN Gaming Hub. Les OMEN 34c, 27s, 27qs et 27k intègrent 2 haut-parleurs de 3W. Élégants et confortables : tous les nouveaux moniteurs sont dotés d'un support réglable en hauteur, inclinable et pivotant, pour une meilleure ergonomie.

OMEN Gaming Hub : optimisez, personnalisez et jouez encore mieux !

Tous les nouveaux PC Gaming HP sont dotés des nouvelles fonctions du OMEN Gaming Hub pour une expérience optimale et personnalisée. Grâce au OMEN Optimizer, les utilisateurs bénéficieront jusqu'à 10 % d'images par seconde supplémentaires (IPS), pour une expérience plus fluide. L'ajout du mode ECO permet d'augmenter de 20 % l'autonomie de la batterie et de réduire de 7 dB le bruit du ventilateur, pour des sessions de jeu plus silencieuses et une meilleure durée de vie de la batterie. Associé à d'autres fonctions telles que Performance Mode, Network Booster, System Vitals, et une solution Cloud Gaming intégrée avec le service GeForce NOW de NVIDIA, le OMEN Gaming Hub permet à vos équipements de mieux fonctionner ensemble et offre une expérience plus agréable et plus fluide.

Prix et disponibilité