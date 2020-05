HP OMEN 27i : HP vient de dévoiler son nouvel écran 27 pouces gaming à technologie Nano IPS

En pensant à la marque HP OMEN, ce sont certainement les PC portables ainsi que les tours, comme celles annoncées aujourd'hui, qui vous viennent à l'esprit. Pourtant HP propose aussi bon nombre d'accessoires allant de la souris au casque audio et aussi des écrans. En 2017, le constructeur nous avait interpelés avec son écran 27 pouces équipé d'une dalle TN en Quad HD (soit du 2560x1440 plus communément appelé 2K) et un angle de vision de 160/170° et ce, avec un rafraîchissement maximal de 165 Hz pour un temps de réponse d'une milliseconde. À cette époque, les dalles IPS ne pouvant rivaliser en temps de réponse par rapport aux TN, HP avait alors sacrifié l'angle de vision au profit de la réactivité. Oui, mais ça, c'était avant. Nous sommes en 2020, les technologies ont évolué et il est temps de souhaiter la bienvenue au tout nouveau HP OMEN 27i que vous pouvez découvrir en vidéo ci-dessous.

Le moniteur OMEN 27i est livré avec un panneau Nano IPS fourni par LG qui donne une gamme de couleurs de DCI-P3 98 % pour fournir des teintes plus profondes et des couleurs plus précises. Avec une gamme de couleurs 25 % plus large que le sRGB, cela annule largement la dégradation des couleurs sous des angles moins profonds. Et cette fois-ci la réactivité est là sur la dalle Nano IPS avec un temps de réponse donné pour 1 ms.

Côté technique, l'écran possède une définition native en Quad HD (2560x1440) et une luminosité de 350 nits (1 nit = 1cd/m² - plus ce chiffre est élevé plus la surface est lumineuse). Il est compatible NVIDIA G-Sync, possède une fréquence de rafraichissement de 165 Hz et un temps de réponse d'une milliseconde, ce qui permet d'avoir un gameplay parfaitement fluide.

Côté design, le monopied du premier OMEN 27 pouces avec son crochet a été remplacé par deux tubes carrés qui peuvent servir de support de câbles fixés sur un pied en losange (par rapport à la marque). L'écran est inclinable et il est possible de paramétrer l'éclairage LED - via le Centre de Commande OMEN - présent autour du carré à l'arrière de l'écran (forme en diamant inspiré par le nouveau logo HP OMEN).

Côté équipement, il y a les classiques ports HDMI et DisplayPort, ainsi qu'une prise Jack pour le casque et 2 ports USB 3.0 type B. Le bouton Power ainsi que le joystick de réglage de l'OSD se trouvent, eux aussi, à l'arrière de l'écran, mais sur la partie plane. Il dispose également d'un support réglable et quatre ports inclinés faciles d'accès. Enfin, le constructeur a annoncé une fonction d'assistance à la visée (brevetée) qui vous permettra d'afficher un réticule de forme et de couleur personnalisables.

Pour conclure, sachez que l'écran sera disponible à partir du 4 mai aux États-Unis via BestBuy.com et, pour les plus patients, à partir du 22 mai sur le site du constructeur avec un prix annoncé à partir de 499 $.