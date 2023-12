Hunter x Hunter : un jeu de combat dans l'univers de la licence de Yoshihiro Togashi annoncé

Le Weekly Shōnen Jump a donné naissance a bien des œuvres cultes, certaines toujours en cours comme l'infatigable One Piece ou celle qui nous intéresse à présent, Hunter × Hunter. Si le manga de Yoshihiro Togashi a été lancé à peine un an après celui d'Eiichirō Oda, il ne comporte que 37 tomes et 10 chapitres prépubliés supplémentaires, la faute aux conditions de santé déplorables de son auteur, qui a même été jusqu'à révélé récemment une possible fin dans le cas où il décèderait prématurément... Les fans du monde entier espèrent évidemment découvrir la suite et tout contenu est bon à prendre pour patienter. Eh bien, bonne nouvelle, un jeu vidéo inédit a été officialisé à l'occasion de la Jump Festa 2024 se tenant ce week-end !

C'est au détour d'un simple communiqué de presse ne montrant pour le moment rien de cette production, que Bushiroad Games a annoncé qu'un jeu de combat Hunter x Hunter est en cours de développement du côté de Eighting. Oui, la simple évocation de ce studio a de quoi rassurer, car il est connu pour être derrière Marvel vs. Capcom 3: Fate of Two Worlds et a participé récemment à la conception de DNF DUEL. Pour en savoir plus, l'attente sera brève, car davantage de détails seront dévoilés durant la présentation pour la nouvelle année de Bushiroad le 6 janvier 2024.

Aucune plateforme n'est évoquée, mais le simple fait d'évoquer un « jeu de combat à grande échelle » et l'historique du studio laissent plutôt présager d'une sortie sur consoles et/ou PC plutôt que sur smartphones. Ces dernières années, la licence a eu droit à plusieurs sorties sur iOS et Android avec Hunter × Hunter: Greed Adventure, Hunter × Hunter: Arena Battle et un Action-RPG simplement intitulé Hunter × Hunter dans certains territoires asiatiques, ainsi qu'à une apparition dans Jump Force (d'où est tiré la miniature de l'article).

Vous pouvez retrouver les différents tomes du manga au prix de 7,10 € l'unité sur Amazon ou à la Fnac.