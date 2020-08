HyperX Cloud Stinger S : un nouveau casque en 7.1 virtuel dévoilé

HyperX continue d'étoffer sa gamme de casques pour gamers et d'étendre la famille des Cloud Stinger. Après le modèle de base, la version Core ou encore son penchant sans fil très récent, le constructeur dévoile aujourd'hui le Cloud Stinger S, capable de proposer un son Surround virtuel en 7.1.

Le Cloud Stinger S dispose ainsi de haut-parleurs de 50 mm, d'oreillettes pivotantes à 90°, de mousses à mémoire de forme, d'un revêtement en cuir souple, d'un microphone pivotant, de glissières en acier réglables, de commandes de volume et ne pèse que 275 g. Mais il vaut surtout le détour pour le son Surround virtuel 7.1 via le logiciel NGenuity, sans oublier la certification TeamSpeak et Discord. Bianca Walter, Business Manager chez HyperX EMEA, déclare :

Le casque HyperX Cloud Stinger S complète la gamme primée de la gamme Cloud Stinger en ajoutant un son surround virtuel 7.1 pour une combinaison ultime de fonctionnalités. La famille de produits Cloud Stinger a été conçue pour offrir aux utilisateurs un son et un confort exceptionnels.

Le Cloud Stinger S de HyperX est déjà disponible au prix de 69,99 € sur le site du constructeur et chez les revendeurs habituels, comme Amazon.fr.