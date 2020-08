HyperX dévoile le casque sans fil Cloud Stinger Core Wireless

HyperX vient de dévoiler aujourd'hui le Cloud Stinger Core Wireless, encore une évolution du Cloud Stinger que nous avions testé il y a déjà quelques années, mais qui décide ici de se passer de fil. Doté d'une connexion avec la fréquence 2,4 GHz, le casque coupe donc le cordon et embarque des haut-parleurs de 40 mm.

Le constructeur promet ainsi « un son immersif avec des médiums clairs, des aigus et des graves percutants », une compatibilité PC et PS4, une connexion sans fil avec une autonomie de 17h et une portée de 12 m, et un poids de 275 g seulement. Le casque dispose également d'un réglage du volume sur l'oreillette, de glissières en acier et d'un microphone antibruit pivotant. Bianca Walter, Business Manager chez HyperX EMEA, rajoute :

HyperX s'efforce de proposer des périphériques de gaming fiables et abordables qui offrent la meilleure expérience aux joueurs sur console. Le casque de jeu sans fil Cloud Stinger Core, avec sa palette blanche élégante, offre aux utilisateurs le confort et le style inhérents aux produits HyperX.

Le Cloud Stinger Core Wireless est disponible dès aujourd'hui, contre 84,99 € sur la boutique de HyperX. Le précédent modèle, le Cloud Stinger Core filaire, est quant à lui vendu 35,99 € sur Amazon.fr.