HyperX dévoile le Cloud II Wireless, un casque pour gamers sans fil avec 30h d'autonomie

HyperX continue d'étendre son catalogue et sa gamme de casques pour gamers, il lance aujourd'hui le Cloud II Wireless, une version sans fil du Cloud II, au design pas forcément original si vous connaissez déjà cette famille de casque, mais qui embarque tout de même des fonctionnalités intéressantes.

Le Cloud II Wireless propose ainsi un son virtuel 7.1 avec des pilotes de 53 mm, « offrant un son riche et clair pour les jeux, le travail et les cours à domicile ». Modèle sans fil donc, le casque diffuse sur la bande 2,4 GHz avec une portée de 20 m et inclura une batterie pouvant tenir jusqu'à 30h, d'après le constructeur qui a fait des essais avec le volume à 50 %. Côté finition, nous retrouvons un cadre en aluminium, un bandeau réglable, du similicuir souple, de la mousse à mémoire de forme, un microphone détachable à réduction de bruit et des commandes au niveau des écouteurs pour régler le volume, activer le son 7.1 et activer le micro. Paul Leaman, vice-président Sales & Marketing d'HyperX EMEA, rajoute :

Notre objectif était de nous appuyer sur le confort légendaire et l'ADN sonore des casques HyperX Cloud pour proposer une version sans fil de notre best-seller Cloud II. Le casque HyperX Cloud II Wireless a été conçu pour perpétuer l'héritage du Cloud II original, qui a été introduit pour la première fois en 2015 et qui a ébranlé l'industrie avec son design emblématique, son confort et le meilleur son pour un casque dans sa gamme de prix.

Le casque Cloud II Wireless de HyperX est officiellement compatible avec les PC, PlayStation 4 et Nintendo Switch, certifié TeamSpeak et Discord et est déjà disponible sur la boutique étasunienne du constructeur au prix de 149,99 $. Pour la France, il faudra patienter jusqu'en janvier 2021, vous pouvez vous rabattre sur le Cloud Flight, sans fil aussi, à 139,99 € sur Amazon.fr.