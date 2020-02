HyperX lance son casque Cloud Flight S sans fil avec une grosse autonomie

HyperX vient de lancer en ce début de semaine le Cloud Flight S, un nouveau casque pour gamers qui bénéficie d'une connectivité sans fil et d'un rechargement avec la technologie Qi.

Compatible PC et PlayStation 4, le Cloud Flight S diffuse sur la bande 2,4 GHz et dispose d'un son Surround virtuel 7.1, de haut-parleurs de 50 mm et d'oreillettes pivotantes à 90°. Des boutons multimédias sont logés dans une oreillette pour régler le volume, et l'utilisateur peut accéder à davantage de réglages via le logiciel NGenuity. Mais surtout, le Cloud Flight S offre une autonomie de 30h, de quoi l'utiliser sans penser à le recharger trop régulièrement. Bianca Walter, business manager chez HyperX, déclare :

Alors que le marché des périphériques de jeux sans fil continue de croître, nous sommes ravis de la mise à disposition du premier casque de jeu qui prend en charge le chargement sans fil Qi. Le Cloud Flight S est un excellent casque sans fil pour les personnes qui veulent un son de haute qualité, la liberté et la flexibilité de jouer sans fil.

Le Cloud Flight S est disponible chez les revendeurs habituels ou sur le site de HyperX, au prix de 169,99 €.