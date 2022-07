Inscryption : le jeu de cartes horrifique annoncé sur PS4 et PS5

Inscryption est un titre pour le moins atypique. Développé par Daniel Mullins Games, il mélange les codes des jeux de cartes avec des decks à créer, des énigmes façon escape room, de l'horreur psychologique et des mécaniques de rogue-like. Un jeu déjà disponible sur PC, et qui va prochainement s'inviter sur PlayStation.

Daniel Mullins, créateur du jeu, prend ainsi la parole sur le blog PlayStation pour parler de ces versions PlayStation 4 et PS5 d'Inscryption, qui proposeront de petites fonctionnalités inédites et exclusives :

Bonjour, je suis Daniel, le créateur d’Inscryption, et je suis ravi de pouvoir enfin proposer le jeu aux joueurs PlayStation ! Pour célébrer cette annonce, j’aimerais rappeler certains éléments qui vous attendent dans Inscryption et vous parler des nouvelles fonctionnalités PlayStation exclusives que je vous ai concoctées.

Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, Inscryption est une odyssée à l’encre noire avec des cartes, qui mêle roguelike, construction de deck, jeu d’énigmes façon escape-room et horreur psychologique. D’un point de vue vidéoludique, c’est un mélange plutôt détonant. Ce qui commence comme un jeu de construction de deck efficace évolue très vite en autre chose, mais je vous laisse découvrir les sombres secrets du jeu par vous-même.

Au début de l’aventure, vous êtes à la merci d’un étranger sadique connu sous le nom de Leshy, une figure dont on ne peut discerner que les yeux qui brillent depuis un coin sombre de sa cabane. Vous ne vous souvenez pas comment vous êtes arrivé ici, mais Leshy vous offre l’opportunité de vous sortir de cette situation avec une série de cartes uniques.

En vous adaptant aux règles cruelles et en constante évolution de Leshy (avec au programme des actes de chirurgie et d’automutilation, pour ne citer qu’eux), vous enrichirez votre deck de cartes de créatures forestières. Sacrifiez de petites créatures comme des écureuils ou des lapins pour invoquer des créatures plus redoutables comme le puissant grizzly ou des cartes mythologiques rares comme le dieu mante religieuse. Entre les parties, vous pourrez explorer la cabane et résoudre une série d’énigmes vous permettant de débloquer des pouvoirs ou de révéler de plus sombres secrets.

Et ces fonctionnalités exclusives que j’ai évoquées ? Eh bien, il y a déjà votre fidèle compagnon, une carte d’hermine qui parlera via votre manette comme si elle était vraiment entre vos mains ! Ensuite, l’éclairage atmosphérique du jeu émanera de votre manette. En jouant dans le noir, vous aurez encore plus l’impression de vous trouver dans la cabane de Leshy. Comme nous avons ajouté du son et de l’éclairage à l’expérience PlayStation, il paraissait logique que le retour haptique intensifie chaque action sinistre… Et si vous essayiez les pinces ?

Merci infiniment d’avoir pris le temps d’en apprendre davantage sur Inscryption ! Il me tarde que vous jouiez au jeu sur PlayStation et j’espère que vous prendrez autant de plaisir à y jouer que j’en ai eu à le concevoir ! Quoi qu’il en soit, notez que Devolver Digital décline toute responsabilité en cas de malédiction éventuelle.