INSOLITE : un Game Award disparu depuis 2018 retrouvé sur eBay

La cérémonie des Game Awards est avant tout là pour remettre des récompenses aux jeux qui ont marqué l'année, et en 2018, l'équipe d'Extremely OK Games remportait le trophée du Meilleur jeu indépendant pour Celeste, un prix remis par Ninja. Mais après le discours sur scène, la statuette a disparu dans de mystérieuses circonstances... avant de réapparaître tout récemment.

PrestigeIsKey, un vidéaste actif sur YouTube et Twitch, est passionné par les Game Awards et voulait se procurer une réplique de la fameuse statuette ailée. Plutôt que de l'imprimer en 3D ou contacter Geoff Keighley, il est allé fouiner sur eBay et a déniché un véritable Game Award en vente ! Une affaire plutôt louche, le trophée était vendu 500 $, PrestigeIsKey l'a négocié pour 375 $, et il l'a évidemment déballé en vidéo. Un unboxing pour le moins insolite, car il s'agit bien d'un véritable Game Award, la plaque en bas de la statuette indique qu'il s'agit de celui remis aux développeurs de Celeste en 2018.

PrestigeIsKey n'était pas au courant de la disparition du trophée, il a donc contacté le studio de développement, qui lui a dévoilé qu'après la cérémonie, ils n'ont jamais reçu leur prix, perdu en chemin. C'est donc le vrai trophée que PrestigeIsKey a entre les mains, mais le vidéaste a immédiatement proposé d'envoyer gratuitement le Game Award à Extremely OK Games, ce qu'il a fait, mais le studio a déjà annoncé qu'il allait lui rembourser son achat et même lui envoyer quelques copies dédicacées de Celeste. Une étonnante affaire qui se termine bien. Vous pouvez jouer à Celeste via des cartes PSN sur Amazon.