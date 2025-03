iToolab AnyGo : modifier facilement la localisation GPS de son iPhone / Android

Modifier la localisation de son smartphone peut s'avérer utile pour préserver sa vie privée, accéder à du contenu géo-restreint ou améliorer l'expérience dans certaines applications basées sur la localisation.

Heureusement, il est possible de changer la localisation de son smartphone sans avoir recours au jailbreak. Voici quelques méthodes :

1. Désactiver les services de localisation

Vous pouvez limiter le suivi en désactivant les services de localisation dans les paramètres de votre iPhone. Cependant, cette méthode ne modifie pas votre position GPS et peut restreindre certaines fonctionnalités des applications.

2. Utiliser un VPN pour masquer votre adresse IP

Un VPN peut masquer votre adresse IP, donnant l'impression que vous vous connectez depuis un autre endroit. Néanmoins, cette méthode ne change pas votre position GPS réelle, ce qui peut être insuffisant pour certaines applications.

3. Utiliser des outils de localisation virtuelle comme iToolab AnyGo

iToolab AnyGo est une application conçue pour modifier facilement la localisation GPS de votre smartphone sans nécessiter de jailbreak. Voici ses principales fonctionnalités :

Aucune nécessité de jailbreak : changez la localisation sans compromettre la sécurité de votre appareil et sans avoir besoin d'un accès root.





Compatibilité multi-plateformes : fonctionne avec Windows, Mac, iOS et Android.





Contrôle flexible avec joystick : simulez des déplacements réalistes grâce au joystick intégré.





Trois modes de simulation : téléportation, déplacement entre deux points et parcours multi-points pour simuler des itinéraires complexes et réduire ainsi le risque de détection par les applications.





Personnalisation de la vitesse : ajustez la vitesse de déplacement pour simuler la marche, le vélo ou la conduite.





Minuterie de sécurité : évitez les blocages de compte en respectant les délais recommandés entre les changements de position.





évitez les blocages de compte en respectant les délais recommandés entre les changements de position. Compatibilité avec la plupart des applications basées sur la localisation telles que Pokémon GO, WhatsApp, etc.

Pour utiliser iToolab AnyGo, vous pouvez télécharger une version d'essai gratuite depuis le site officiel et ensuite éventuellement acheter un abonnement mensuel, trimestriel, annuel ou à vie. En ce moment, vous pouvez d'ailleurs profiter de fortes promotions sur tous les abonnements grâce au code ANYGOPRO pendant un temps limité.

Deux versions sont disponibles : Basic et Premium. La version Premium d'iToolab AnyGo Android permet de changer la localisation GPS sur iOS via Bluetooth, tout en restant compatible avec les versions officielles de Pokémon GO et Monster Hunter Now.