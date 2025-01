JCC Pokémon Pocket : la fonctionnalité d'échange est disponible, mais c'est encore pire que prévu

Le Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Pocket a comme prévu accueilli ce mercredi matin une nouvelle mise à jour servant d'une part à préparer le terrain pour le lancement ce jeudi de l'extension Choc Spatio-Temporel (A2) et de l'autre à introduire dès à présent une fonctionnalité essentielle à tout TCG, les échanges. Cela a beau être dans le nom du jeu en anglais, il aura tout de même fallu patienter près de trois mois avant qu'elle ne soit implémentée et au final elle risque de bien vite prendre la poussière. Nous avions déjà fait le point sur les restrictions annoncées en amont de sa sortie et vu qu'il faudrait utiliser deux types de monnaies pour l'utiliser dans notre précédent article. DeNA et The Pokémon Company avaient tout de même omis quelques détails qui ont de quoi décevoir et rendent cette nouveauté à la limite de l'inutile en l'état.

Alors, comment ça fonctionne ? Eh bien, c'est un sacré bazar, pour rester poli. Le jeu nous explique qu'il faut sélectionner un ami et lui proposer une carte à échanger parmi celles pouvant l'être. Il faut ensuite patienter pour que celui-ci accepte ou non et qu'à son tour il sélectionne une carte. Une fois les deux partis d'accord, elles seront donc échangées, mais cela nécessite de la Vitalité échange, qui se recharge à raison d'une unité toutes les 24 heures pour un total de cinq disponibles à la fois. De plus, elle est consommée dès la « mise aux enchères » de notre bien. Rassurez-vous, nous récupérons le tout si jamais nous annulons l'opération. Une fois le processus entamé, nous avons deux jours pour finaliser la transaction. Notez qu'un Remerciement et donc un Ticket boutique viennent conclure l'échange.

Nous comprenons d'autant plus la raison de limiter ça à nos contacts, car bon courage pour obtenir ce que vous désirez avec des inconnus. Même avec un ami, cela peut être long pour se décider. Cela allait clairement plus vite à l'époque dans la cour de récré ! Il est donc impossible d'effectuer une demande de ce qu'il nous manque, ce qui aurait dû être la première étape d'un tel processus. Rien que cette non-praticité du procédé a de quoi rebuter et ce n'est malheureusement pas fini.

Autre souci plus mineur, l'interface de sélection. Malgré la présence de filtres pour trier par rareté par exemple, nous ne pouvons pas voir directement celle de la carte choisie, car le nombre d'exemplaires est indiqué pile là où les ◊ et ☆ sont placés. Il faut donc sélectionner notre carte, puis « OK » et c'est seulement là que nous avons droit à un récapitulatif montrant clairement la carte en question. À moins de tout connaître parfaitement ou d'utiliser un outil externe, cette toute première étape est déjà bien laborieuse alors qu'elle aurait pu se faire bien plus vite.

Attardons-nous à présent sur les monnaies. Outre patienter une journée, la Vitalité échange peut donc être régénérée en utilisant des Sabliers Échange... qu'il n'est actuellement pas possible d'obtenir. À n'en pas douter, ils devraient faire l'objet de récompenses et pourquoi pas s'inviter en boutique. L'autre moyen, c'est une fois de plus de faire passer le consommateur à la caisse via les Poké Lingots. Cette devise liée aux microtransactions peut déjà servir de remplacement aux Sabliers Miracle et Sabliers Booster. Ici, un Poké Lingot permet de recharger quatre heures, contre seulement deux pour les autres. Il en faut donc six pour une journée et une charge de Vitalité échange. Vendus à partir de 0,99 € les cinq et ensuite uniquement par multiple de ce chiffre (une pratique pour pousser à l'achat, puisque cela fait rarement un compte rond une fois qu'ils sont utilisés), cela vous donne une idée du coût qui est attribué à un uniquement échange.

Mais ce n'est pas tout ni le pire d'ailleurs. En dehors de cette contrainte temporelle, nous devons utiliser des Jetons Échange pour toutes les cartes d'une rareté supérieure à ◊◊. Voici le tableau proposé en jeu et qui résume ce coût supplémentaire :

Rareté de la carte Jetons Échange requis ◊ 0 ◊◊ 0 ◊◊◊ 120 ◊◊◊◊ 500 ☆ 400

Comment obtenir ces fameux Jetons Échange ? En sacrifiant des cartes de notre Collection... et pas n'importe lesquelles qui plus est. En nous y rendant et en sélectionnant une carte, nous pouvons utiliser l'option « Obtenir des objets », déjà utile pour les Effets déco. Mais devinez quoi, les cartes ◊ et ◊◊ , dont les plus communes, ne peuvent pas servir à acquérir cette nouvelle monnaie, il faut nécessairement se séparer des plus rares, du moins si vous en avez plus de deux exemplaires. Et attention les yeux, voici la quantité procurée par chaque type de carte, c'est affligeant !

Rareté de la carte Nombre de Jetons Échange obtenus ◊◊◊ 25 ◊◊◊◊ (ex) 125 ☆ 100 ☆☆ 300 ☆☆☆ (immersives) 300 ♕ 1 500

C'est clairement du grand n'importe quoi. À moins d'en obtenir via des évènements, personne ne va vouloir se délester d'autant de cartes pour effectuer ensuite un échange.

Enfin, si jamais vous avez appliqué un effet de décoration sur une carte et souhaitez l'échanger (drôle d'idée, mais passons), il faudra alors que votre camarade en ait également appliqué un sur la sienne... Si aucun changement drastique n'a lieu, autant supprimer la fonction.

JCC Pokémon Pocket est pour rappel disponible sur iOS (App Store) et Android (Google Play). Vous pouvez acheter des smartphones sur Amazon, Cdiscount et à la Fnac si jamais le votre ne permet pas de faire tourner l'application.