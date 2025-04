JDM: Japanese Drift Master dévoile 12 minutes de gameplay à bord d'une RX-7

Gaming Factory comptait sortir JDM: Japanese Drift Master en mars dernier, mais le studio a préféré repousser son jeu de simulation automobile au mois prochain afin de perfectionner l'expérience de jeu. Les développeurs sont de retour aujourd'hui avec une nouvelle longue vidéo de gameplay, à découvrir juste ici :

Comme l'explique Gaming Factory dans son communiqué, la séquence prend place à la fin du Chapitre 01, alors que Touma, le personnage principal, affronte son rival Scorpion dans un duel de drift, à bord d'une Mazda RX-7. En plus de proposer un gameplay simcade qui devrait faire le bonheur des fans d'Initial D et Fast and Furious: Tokyo Drift, JDM: Japanese Drift Master inclura un scénario suivant Touma, un pilote polonais qui se rend au Japon pour prendre un nouveau départ et qui compte bien se faire un nom dans le milieu des courses underground nipponnes.

JDM: Japanese Drift Master sera pour rappel un jeu solo, développé à l'aide de l'Unreal Engine 5, sa date de sortie est fixée au 21 mai 2025 sur PC (Steam, GOG.com et Epic Games Store). En attendant, vous pouvez retrouver Fast and Furious: Tokyo Drift en Blu-ray 4K UHD à 13,30 € sur Amazon.