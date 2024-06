Quand le jeu vidéo révolutionne et influence l’e-commerce

L'industrie vidéoludique connaît une croissance phénoménale et son influence sur le e-commerce est certaine. De nos jours, les jeux vidéo ne sont plus seulement un passe-temps, mais un catalyseur économique majeur qui transforme les comportements d'achat et les stratégies de marketing sur la Toile.

Avec l'augmentation du nombre de joueurs, la demande pour les produits liés à cet univers particulier, comme le hardware, les galettes, les accessoires et les objets de collection, a explosé. Les détaillants en ligne enregistrent une hausse significative des ventes. Les plateformes comme Amazon, Cdiscount, ou encore Fnac, et les boutiques spécialisées profitent de cette tendance en proposant une large gamme de produits dédiés aux gamers.





De plus, les plateformes de streaming (YouTube, Twitch, , etc.) et les événements liés à l'esport jouent un rôle important dans l'influence du e-commerce. Les streamers, les influenceurs, ainsi que les joueurs professionnels, ont des milliers (voire millions) de followers qui les suivent et les regardent jouer en live.

Comme nous le savons, cette visibilité offre une opportunité unique pour les marques et les entreprises de promouvoir leurs produits. Ces personnes sont donc (le plus souvent) influencées par leurs stars préférées du web, veulent s’identifier à leurs idoles en se procurant les mêmes produits, ce qui se traduit par une augmentation des ventes.

Ces sociétés tirent parti de la popularité des jeux vidéo en s’adaptant et en optant pour des stratégies de marketing ciblées. Des collaborations entre les marques et les développeurs de jeux se multiplient. Pour preuve, aujourd’hui nos rayons sont envahis de diverses éditions limitées, de consoles collector, ou de packagings décalés et exclusifs afin d’attirer l'attention des aficionados, et donc des consommateurs. N’oublions pas aussi les publicités intégrées dans les jeux (tout le monde se souvient encore des produits Monster Energy dans Need for Speed) qui permettent aux marques de toucher une audience bien plus large.

Une autre tendance notable est la gamification du shopping. Intégrer des éléments dans le processus d'achat rend l'expérience plus interactive et engageante. Les programmes de fidélité sous forme de points, les défis, et les récompenses virtuelles encouragent les consommateurs à acheter plus fréquemment et à s'investir davantage. L'industrie continue de croître et d’évoluer, et son influence sur le e-commerce ne cesse de s'intensifier. En adoptant des stratégies innovantes et en exploitant les nouvelles technologies, les entreprises peuvent capitaliser sur cette tendance pour stimuler leurs ventes et fidéliser leurs clients. La synergie entre le gaming et le e-commerce est un exemple parfait de la manière dont les nouvelles tendances peuvent transformer les marchés traditionnels.

Il y a tout de même un petit bémol dans tout cela, en tant que consommateur, comment savoir si un site marchand est fiable et sans arnaque ? France Verif monte sur scène puisque cette plateforme permet d’analyser les sites e-commerce rapidement et facilement. Le mot d’ordre ici : acheter en ligne en toute sécurité. Le but est de protéger les acheteurs et de mettre en avant les bons réflexes en vérifiant les boutiques en ligne avant tout achat. Sans oublier que, grâce à son expertise des sites e-commerce, France Vérif est en train de lancer son propre comparateur de prix. Mais pour vous rendre compte de la chose, quoi de mieux que de tester un site par vous-même ?