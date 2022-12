JEUX DE L'ANNÉE 2022 : les grands gagnants selon GAMERGEN.COM, le GOTY est ?

Page 6 : Meilleurs jeux : PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch et PC

Page 5 : Meilleurs jeux : indépendant, rythme, multijoueur et simulation

Page 4 : Meilleurs jeux : combat, VR, plateforme et course

Page 3 : Meilleurs jeux : RPG, sport, FPS et survival-horror

Page 2 : Meilleurs jeux : aventure, action, open-world et Action-RPG

Nous y sommes... Comme à chaque fois, notre rédaction s’est rassemblée pour parler des titres qui ont su marquer le monde vidéoludique en 2022. Pour ne pas changer, nous avons débattu sur le GOTY de cette année ! Et pour cause, il y a eu quelques perles dans nos rayons, allant de petits jeux délirants à des productions complètement folles sur les plateformes de Sony Interactive Entertainment, de Microsoft, de Nintendo et sur PC.

Faisons un point sur les différentes catégories :

Meilleur jeu d'aventure ;

Meilleur jeu d'action ;

Meilleur open-world ;

Meilleur Action-RPG ;

Meilleur RPG ;

Meilleur jeu de sport ;

Meilleur FPS ;

Meilleur survival-horror ;

Meilleur jeu de combat ;

Meilleur jeu VR ;

Meilleur jeu de plateforme ;

Meilleur jeu de course ;

Meilleur jeu indépendant ;

Meilleur jeu de rythme ;

Meilleur jeu multijoueur ;

Meilleur jeu de simulation ;

Meilleur jeu PS4 ;

Meilleur jeu PS5 ;

Meilleur jeu Xbox One ;

Meilleur jeu Xbox Series X ;

Meilleur jeu Switch ;

Meilleur jeu PC ;

Jeu de l'année 2022.

Bien évidemment, nous vous invitons à partager VOTRE classement des jeux qui ont su vous faire monter les poils dans les commentaires de cet article.