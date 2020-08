Jurassic World Evolution : Complete Edition amène les dinosaures sur Switch

Jurassic World Evolution est sorti sur toutes les plateformes modernes. Il ne manquait plus que la Switch pour compléter ce portrait de famille et depuis les annonces de Frontier lors de la soirée de lancement de la gamescom (qui a annoncé Lemnis Gate) nous savons que le vide sera bientôt comblé.

C’est une toute nouvelle version que Frontier prépare en interne. Outre le fait de s’adapter au hardware si délicat de la console de Nintendo, Jurassic World Evolution: Complete Edition ne porte pas ce nom pour faire beau. C’est absolument tous les contenus additionnels qui débarquent en même temps, y compris les deux grosses extensions Return to Jurassic Park et Secrets of Dr Wu. L’avantage est non négligeable et de ce que nous pouvons voir dans les premières images, les dinosaures ont l’air aussi vivants que dans les autres versions du titre.

Il faudra cependant prendre son mal en patience pour pouvoir jouer les dompteurs de reptiles. Jurassic World Evolution: Complete Edition n’est prévu que pour le 3 novembre prochain.

Cela dit, vous pouvez toujours jouer aux autres éditions pour prendre votre mal en patience. La version PS4 se trouve d’ailleurs sur Amazon au tarif de 29,99 €.