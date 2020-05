Just Die Already : le designer de Goat Simulator dévoile un nouveau jeu loufoque et bancal

En 2014, Coffee Stain Studios lançait sur PC Goat Simulator, qui était à l'origine une parodie de la bande-annonce de Dead Island avec une chèvre, mais le studio a sorti un jeu complet, où le but est de faire n'importe quoi. Le titre a bien évolué, il a eu droit à des extensions et des portages sur consoles, mais son designer Armin Ibrisagic veut passer à autre chose.

Il a ainsi fondé DoubleMoose Games et vient de dévoiler cette semaine Just Die Already, « un jeu bac à sable sur un monde où les vieux sèment le chaos ». Oui, la première bande-annonce est assez explicite, le joueur contrôle ici une personne âgée, en solo ou en coopération, qui vient d'être mise à la porte et doit relever des défis loufoques dans une ville pleine de danger. C'est tout aussi idiot que Goat Simulator, et donc terriblement amusant.

Just Die Already est attendu dans le courant de l'été 2020 sur PC, via Steam, en espérant que le jeu de DoubleMoose Games ait le même parcours que le titre avec une chèvre et sorte par la suite sur consoles. En attendant, vous pouvez craquer pour Goat Simulator et ses extensions contre 34,51 €.

