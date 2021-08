Killer and Strawberry Plus : le visual novel débarque sur Switch, mais pas par chez nous pour le moment...

Il y a des jeux de séductions où vous devez emmener votre moitié au restaurant, aller au parc ensemble et admirer le coucher de soleil... Et bien enlevez le coucher de soleil et ajoutez des tueurs à gages, des trafiquants d'armes ou tout autre personne qui ne donnent pas envie d'être invités à un barbecue à la maison et vous obtiendrez Koroshiya to Strawberry, ou en version traduite Killer and Strawberry Plus. Le jeu était déjà sorti en août 2018 sur PS Vita et s'invite désormais sur Switch ! Pour chauffer un peu les esprits, voici un extrait du début avec un brin de gameplay.

Cette nouvelle version sur Switch inclura le même contenu que son prédécesseur avec en plus un nouvel épisode entièrement doublé après la fin de l'opus original.

Ichigo est une jeune fille de 18 ans orpheline ayant perdu l'usage de la parole suite à un traumatisme, depuis elle communique à l'aide de son téléphone portable. Un beau jour, elle se fait enlever et emmener sans comprendre pourquoi dans un lieu bien singulier : le café Tsukikage. Ce café a pour particularité de se trouver dans un recoin caché de la vue de la plupart des gens et pour causes: c'est un repère à trafiquants et tueurs à gages. Le gérant, un tueur prénommé Tsukimi s'approche d'Ichigo et lui explique la situation: la mission qu'il a reçue à son sujet n'est pas de l'assassiner, mais de la protéger, c'est pourquoi il l'a fait venir ici. Qui peut bien en vouloir à la vie d'Ichigo ? Qui a formulé la demande pour qu'elle soit protégée ? Cherchant des réponses à ses questions, elle décide de s'installer dans le café en tant que serveuse.

Sa sortie est annoncée pour le 23 février 2022 au Japon au prix de 6 930 ¥ (environ 53 €), malheureusement, rien n'a été précisé pour les autres parties du globe.

Vous pouvez acheter une Switch à partir de 196,29 € sur Amazon.