Yooka-Laylee and the Impossible Lair : le niveau final plus si impossible que ça avec une nouvelle mise à jour

Yooka-Laylee and the Impossible Lair tourne autour d'un donjon réputé impossible à finir, comme cela est dit dans le titre. Le joueur a cependant la charge de secourir des abeilles dans les différents coins du monde ouvert pour se faciliter la tâche, les insectes faisant office de vies supplémentaires, mais il peut affronter le niveau final quand il le désire.

Le défi est peut-être trop relevé pour certains, alors Playtonic a décidé de changer un peu les règles avec une mise à jour prévue pour ce 14 avril sur PC, PS4, Xbox One et Switch. Un interrupteur à l'entrée du donjon nous demandera désormais de choisir entre le classique Impossible Lair et le nouveau Not so Impossible Lair, avec des points de sauvegarde à chaque section. Nous pourrons donc faire le niveau à notre rythme, sans craindre la mort et le retour au point de départ, avec la possibilité de recommencer le challenge à partir du checkpoint de notre choix.



Le patch arrivera avec une autre surprise : Tater-Tot Tunes a préparé des versions rétro des musiques des niveaux en 2D, et nous aurons maintenant le choix entre les compositions classiques ou revisitées via le menu. Playtonic s'est d'ailleurs associé à Materia Collective pour sortir ces musiques sur Spotify à la même date, dans un album appelé Retro Remix.

Dernier point, qui concerne Yooka-Laylee cette fois : le filtre 64-bit Tonic va enfin arriver sur PS4 et Xbox One avant la fin du mois. Les développeurs en ont profité pour retravailler les modèles volontairement moches des héros, qui seront mis à jour sur PC et Switch au même moment. D'ailleurs, sur l'eShop, les possesseurs de Yooka-Laylee peuvent acheter Yooka-Laylee and the Impossible Lair avec une réduction de 50 %.