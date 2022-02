Epic Games Store : Yooka-Laylee and the Impossible Lair gratuit cette semaine, un Zelda-like autour du vent offert ensuite

Pas une semaine ne passe sans que nous ne soyons gâtés par l'Epic Games Store. Après avoir offert Daemon X Machina pendant quelques jours, il nous invite à télécharger gratuitement Yooka-Laylee and the Impossible Lair jusqu'au jeudi 10 février 2022. Voilà qui devrait plaire aux amateurs d'aventure et de plateformes façon années 90.

Pour le résumé officiel et le lien pour l'ajouter à votre ludothèque, ça se passe ci-dessous.

Yooka et Laylee and the Impossible Lair Yooka et Laylee sont de retour dans la toute nouvelle aventure plateforme de Playtonic Games ! Leurs ennemis jurés de la Capital B mijotent quelque chose, le duo d'amis doit donc de nouveau entrer en action pour sauver la mise. Afin de contrecarrer leur plan machiavélique visant à utiliser un appareil « d'esprit de ruche » pour réduire en esclavage tout un royaume d'abeilles, nos héros doivent vaincre le repaire « impossible » de la Capital B. Ce sera difficile, mais avec l'aide de la Reine Phoebee et de son bataillon royal, Yooka et Laylee ont toutes leurs chances !

La semaine suivante, Epic Games ne baissera pas la voilure, car c'est le jeu d'aventure et de survie aux accents de Zelda-like Windbound qui sera rendu gratuit pour 7 jours.

