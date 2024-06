Killing Time: Resurrected, le FPS novateur de retour dans une version remastérisée

Nightdive Studios continue de déterrer de vieux jeux pour les remettre au goût du jour, il s'est cette fois associé à Ziggurat Interactive pour se pencher sur Killing Time, un FPS sorti à l'origine sur 3DO. Un titre qui mélangeait les mécaniques de jeux de tir à la première personne, d'aventure et de réflexion avec une vue à 360° et brouillant la limite entre les cinématiques FMV et le gameplay. En 1995, c'était le feu, Next Generation déclarait à l'époque que « Killing Time est l'enfant bâtard de Doom et 7th Guest ».

Killing Time: Resurrected bénéficie de graphismes modernisés, de vidéos cinématiques restaurées, d'illustrations améliorées ou recréées et d'une résolution en 4K à 144 fps. Techniquement, c'est impressionnant, la première bande-annonce de gameplay est à admirer ci-dessus. Du côté de l'histoire, pas de changements, nous incarnerons un étudiant en égyptologie qui se retrouve coincé dans le manoir de Tess Conway, une riche héritière qui a tenté d'obtenir la vie éternelle grâce à un rituel, avant de disparaître. Voici une présentation complète de Killing Time: Resurrected :

Nightdive Studios et Ziggurat Interactive ont uni leurs forces pour vous faire profiter du chaos en ressuscitant ce jeu de tir sophistiqué rempli d’humour noir et de violence graphique ! Découvrez un jeu dans lequel la résolution d’énigmes et la logique sont au premier plan, et où la violence viscérale est mise en valeur par des graphismes paranormaux et une histoire (sur)naturelle. Killing Time: Resurrected vous plonge au début des années 1930, dans la peau d’un étudiant enquêtant sur l’univers cryptique de l’égyptologie qui se retrouve pris au piège dans le domaine de la riche héritière Tess Conway. Un rituel conduit par Mme Conway pour obtenir la vie éternelle se retourne contre elle et ses amis de la haute société disparaissent sans laisser de traces. À vous de retrouver et de détruire une clepsydre égyptienne mystique pour mettre fin à la malédiction tout en affrontant des hordes d’horreurs (sur)naturelles. L’édition remastérisée de Killing Time: Resurrected inclut des illustrations et des sprites de personnages issus des versions originales du jeu sur 3DO et sur PC affichables en haute définition, des textures d’environnement mises à niveau, une jouabilité plus fluide, des commandes plus réactives et des paramètres d’assignation de touches approfondis. Fonctionnalités principales de Killing Time: Resurrected : Profitez du jeu en résolution 4K, à 144 IPS, avec de l’anticrénelage et des illustrations 2D améliorées ou nouvellement créées, en jeu comme dans les menus.

Écoutez les souvenirs des invités fantomatiques et de 7 apparitions vidéo restaurées. Ils vous donneront des indices sur les crimes odieux qui se sont produits par le passé dans le manoir maudit.

Regardez en haut et en bas et retournez-vous grâce à la vue complète à 360 °. Admirez les jardins, les escaliers et les sols et plafonds finement détaillés du manoir en 3D.

Plus de 45 zones différentes à explorer parmi les centaines de pièces de l’immense manoir.

Des frissons garantis pour les vrais amateurs de frénésie à la première personne dans des couloirs étroits. Profitez du jeu en continu, sans temps de chargement entre les différentes zones.

Killing Time: Resurrected est attendu en 2024 sur PC (Steam, GOG.com et Humble Store), PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. En attendant de découvrir la date de sortie précise, vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon, Cdiscount et Fnac.