Kimetsu no Yaiba: Hinokami Keppuutan se dévoile à travers 7 minutes de gameplay, avec comme un air de Naruto Ultimate Ninja Storm

Les fans de Demon Slayer ont eu plusieurs raisons de se réjouir ce dimanche, à l'occasion de la célébration du 2e anniversaire de l'anime (oui, la première diffusion date d'avril 2019, ne cherchez pas à comprendre...). Ainsi, nous avons appris qu'une saison 2 faisant suite au long-métrage Le train de l'Infini sera diffusée cette année et le jeu Kimetsu no Yaiba: Hinokami Keppuutan a eu droit à une démonstration de son gameplay, que vous pouvez revoir ci-dessous.

Première chose à retenir, en plus de Tanjirō et Nezuko Kamado, Zenitsu Agatsuma et Inosuke Hashibira, nous pourrons aussi jouer avec Giyū Tomioka. Deuxièmement, les joueurs ayant déjà touché à l'un des Naruto Ultimate Ninja Storm de CyberConnect2 verront de suite les similitudes dans le gameplay de cette production, une excellente nouvelle de notre point de vue. Ici, c'est le mode Versus qui est montré, avec des affrontements en arène assez classiques en 1v1 avec un personnage servant de soutien et pouvant intervenir une fois la jauge dédiée remplie, voire changer de place pour combattre. En plus des coups classiques, des techniques spéciales déclenchant de courtes cinématiques bien classes seront de la partie pour nous faire revivre l'intensité de l'œuvre.

Bref, ce Kimetsu no Yaiba: Hinokami Keppuutan part sur de bonnes bases, espérons qu'Aniplex et CyberConnect2 se décident rapidement à en faire la promotion à l'international, car nous voyons mal comment un tel titre attendu sur PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One et PC pourrait rester cantonné au Japon.