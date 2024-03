Kingdom Come: Deliverance, la version tant attendue est enfin là !

Développé par Warhose Studios, Kingdom Come: Deliverance a rencontré un succès pour le moins inattendu, notamment grâce à sa vision historique de l'Europe médiévale et son gameplay réaliste. Disponible sur PC, PlayStation et Xbox, le jeu de rôle et d'action à la première personne arrive enfin sur une nouvelle plateforme.

Annoncée en juin 2021, la version Nintendo Switch de Kingdom Come: Deliverance est enfin disponible, que ce soit sur l'eShop ou en version physique. Ce portage a été réalisé par Saber Interactive, déjà derrière la version Switch de The Witcher 3: Wild Hunt, il s'agit là de la Royal Edition qui inclut le jeu de base et ses DLC Treasures of the Past, From the Ashes, The Amorous Adventures of Bold Sir Hans Capon, Band of Bastards et A Woman's Lot. Si vous étiez passé à côté du jeu, voici un résumé :

La Bohême, une région imprégnée de culture et de conflits, vous attend. Après la mort de l'empereur Charles IV, le chaos règne, et Kingdom Come : Deliverance vous plonge dans un monde déchiré par la guerre, la corruption et la discorde. Venceslas, le naïf héritier de la couronne, doit faire face à une invasion impitoyable de Sigismond le Renard Rouge. Enlevée et privée de souverain, la Bohême se retrouve sans défense. Pris dans le maelström, vous rejoignez la résistance du seigneur Radzig Kobyla pour défendre l'avenir de la Bohême. Un monde ouvert réaliste et vaste : Explorez la Bohême médiévale et immergez-vous dans ses châteaux majestueux, ses vastes champs et ses forêts luxuriantes.

: Explorez la Bohême médiévale et immergez-vous dans ses châteaux majestueux, ses vastes champs et ses forêts luxuriantes. Histoire non linéaire : Résolvez les quêtes de multiples façons et faites face aux conséquences de vos décisions.

: Résolvez les quêtes de multiples façons et faites face aux conséquences de vos décisions. Combat palpitant : engagez-vous dans des batailles sans merci et palpitantes en utilisant la distance, la furtivité ou la mêlée. Choisissez vos armes et exécutez des dizaines de combos uniques.

: engagez-vous dans des batailles sans merci et palpitantes en utilisant la distance, la furtivité ou la mêlée. Choisissez vos armes et exécutez des dizaines de combos uniques. Développement du personnage : Améliorez vos compétences, gagnez des avantages et forgez/améliorez votre équipement.

: Améliorez vos compétences, gagnez des avantages et forgez/améliorez votre équipement. Un monde dynamique : Vos actions influencent les réactions, du combat au vol en passant par la séduction, la menace, la persuasion ou la corruption. À vous de choisir.

: Vos actions influencent les réactions, du combat au vol en passant par la séduction, la menace, la persuasion ou la corruption. À vous de choisir. Précision historique : Rencontrez de vrais personnages historiques et découvrez l'aspect et l'atmosphère authentiques de la Bohême médiévale. Vivez le Moyen Âge à tout moment et en tout lieu.

Vous pouvez retrouver Kingdom Come: Deliverance - Royal Edition en cartouche à partir de 47,99 € sur Amazon ou la Fnac.