Kingdom Come: Deliverance, plus personne n'y croyait, il sera pourtant de retour

Sorti en 2018, Kingdom Come: Deliverance a séduit les amateurs de jeux de rôle médiévaux au gameplay réaliste, le titre s'est écoulé à plus de cinq millions d'exemplaires sur ordinateurs et consoles de salon. En 2021, Warhose Studios et Deep Silver annonçaient un portage Switch, qui se fait toujours attendre.

Alors, est-il annulé ? Eh bien non, Warhorse Studios redonnent enfin des nouvelles du portage de Kingdom Come: Deliverance sur Nintendo Switch, il sortira en début d'année 2024 et en Royal Edition, avec donc tous les DLC déjà lancés. Mieux encore, le studio annonce que c'est Saber Interactive qui développe le portage, lui qui s'était déjà occupé de porter plusieurs jeux dont The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition sur la console de Nintendo.

Un gage de qualité qui devrait rassurer les joueurs, il ne reste maintenant plus qu'à attendre début 2024 pour découvrir Kingdom Come: Deliverance Royal Edition sur Switch. D'ici là, vous pouvez retrouver le bundle regroupant la Switch OLED, Mario Kart 8 Deluxe et trois mois d'abonnement au NSO à partir de 339,99 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.