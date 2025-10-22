Kingdom Come Deliverance 2 : Nous revoilà dessus sur Twitch pour le DLC et le mode hardcore

Il est enfin venu le temps de s'attaquer sérieusement au jeu de Warhorse Studios, afin d'atteindre et découvrir le DLC Legacy of the Forge. Retrouvez-nous tous les après-midi sur notre chaîne Twitch pour discuter de notre passion commune. KCD2 n'est pas le seul jeu au programme, nous ferons également des streams sur le DLC de Firefighting Simulator Ignite et quelques sessions coop sur Little Nightmare 3. Le tout diffusé par l'intémediaire du service cloud gaming GeForce Now Blackwell, permettant de vous montrer les jeux au top de leur performance graphique avec un GPU RTX 5080.

